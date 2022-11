Er bestaat nu een Maps met alle sterrenstelsels die we kennen

Op Google Maps kun je al vrij ver uitzoomen en diverse planeten spotten, maar er is nu nog iets beters. Het is niet van Google, maar wel van Johns Hopkins University en heet Map of the Universe. De naam alleen is al machtig: alsof het masters of the universe is.

Sterrenstelsels bekijken

Toch is het dat niet helemaal: je kunt er weliswaar heel veel sterrenstelsels in bekijken, dat is uiteraard wel beperkt tot de sterrenstelsels die wij als mensheid kennen. Je hebt echter alsnog genoeg te bekijken: er zijn al meer dan 200.000 sterrenstelsels door ons als mensheid ontdekt en dat is helemaal niet slecht. Genoeg te zien dus, op die Map of the Universe, die is gemaakt door astronomen en de Johns Hopkins University.

De data die werd gebruikt komt van de Sloan Digital Sky Survey, een samenwerkingsverband tussen 7 Amerikaanse onderzoeksinstituten met als doel om onze plek binnen het universum in kaart te brengen via telescopen en radiotelescopie. Dit project wist in slechts 5 jaar al meer dan 200 miljoen hemellichamen te vinden en al meer dan 675.000 sterrenstelsels. De verwachting is dan ook dat er misschien nog meer data/sterrenstelsels aan die Map of the Universe worden toegevoegd.