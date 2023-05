James Webb schijnt nieuw licht op spiraalvormig sterrenstelsel

De afgelopen 10 maanden, nadat hij volledig geconfigureerd en inzetbaar werd, hebben we al heel wat fraaie nieuwe ruimtekiekjes van de James Webb Space Telescope kunnen bewonderen. Met dank aan zijn positie, op een donkere plek, ruim anderhalf miljoen kilometer van de aarde, en de superieure technologie – James Webb is 30 jaar jonger dan die andere ruimtetelescoop, Hubble.

‘Infrarood kiekje’ toont bijzondere details

Het volgende bewijs van de extreme details en nieuwe ‘Deep Space’ inzichten die James Webb kan ‘kieken’, is de foto van een spiraalvormig sterrenstelsel, NGC 1433, die onlangs via de ESA online verscheen. Het sterrenstelsel werd waargenomen door Webb's Mid-Infrared Instrument (MIRI).

Op de foto is bewijs te zien van hoe zeer jonge sterren zich ontwikkelen, inclusief de energie – en soms ook stof - die daarbij vrijkomt. Het is met name te danken aan de infrarood technologie van James Webb dat het betreffende sterrenstelsel zo gedetailleerd weergegeven kan worden. Gebieden die ooit donker en zwak leken in optische beeldvorming, lichten op onder het infraroodoog van Webb.

In het centrum van de Melkweg schittert een strakke, heldere kern met een unieke dubbele ringstructuur in prachtige details, onthuld door Webb's extreme resolutie. In dit geval bestaat die dubbele ring eigenlijk uit strak omwikkelde spiraalarmen die in een ovale vorm langs de staafas van het sterrenstelsel kronkelen. Enfin, zoals zo vaak zegt een foto meer dan 1000 woorden.