De eerste natuurijsmarathon van deze winter zit erop . Donderdagavond reden de marathonschaatsers in Winterswijk, om 19.00 uur eerst de vrouwen en een uur later de mannen. Meerdere ijsbanen wilden de eerste wedstrijd organiseren, maar alleen in Winterswijk lag op tijd de verplichte drie centimeter ijs. Volgens de KNSB was het ijs zelfs dik genoeg om een lichte dooi te overleven, en vrijwilligers hadden er de nachten ervoor doorgewerkt. Dat zegt veel over hoe het nu gaat met natuurijs: of je kunt schaatsen, hangt af van de plek, het water en soms van een paar extra uur spuiten. Vrijdag volgden de eerste gewone ijsbanen. Van het Westland tot het Westerkwartier gingen de hekken open.

Ga je zelf schaatsen, dan wil je vooral weten waar je vandaag terechtkunt. De nieuwe Natuurijs-app geeft daar antwoord op. Hij kwam deze week uit voor iPhone en Android en zet de ijskaart van Natuurijs.nl in je broekzak.

Ruim 640 schaatsplekken op één kaart

Op de kaart staan 641 natuurijslocaties in Nederland . Het gaat om ondergespoten landijsbanen, maar ook om vennen, plassen en vaarten. Bij elke plek zie je hoe het ijs ervoor staat. Daarvoor telt de app eerst de vorsturen op uit weerdata van elk uur. Daarna weegt hij mee wat voor water het is en hoe diep. Dat maakt veel uit. Volgens de makers bevriest een ondergelopen weiland sneller dan een diepe plas, ook als ze dezelfde vriesnacht achter de rug hebben. Daarom kan het ene dorp al op het ijs staan terwijl een paar kilometer verderop nog niets te doen is.

Het model geeft per plek een geschatte ijsdikte en een korte vooruitblik. Elke locatie doorloopt een paar stappen: van geen ijs, via groeiend ijs, naar bijna schaatsbaar. Vaak zijn dan nog een of twee vorstnachten nodig. Verder dan een schatting komt een rekenmodel niet. Of er echt geschaatst wordt, kan het niet zien.

Groen pas als er echt geschaatst wordt

Daarom gebruikt de app vooral meldingen van schaatsers en ijsclubs. Zo onderscheidt hij 'schaatsbaar gemeld' van 'officieel open'. Bij de eerste status melden schaatsers of een ijsclub dat er op die plek geschaatst wordt. De tweede status geldt alleen voor landijsbanen: de ijsclub heeft de baan dan officieel geopend, vaak nadat die geveegd en verlicht is. Volgens de makers wordt een plek pas groen als twee schaatsers los van elkaar melden dat er geschaatst wordt, of als de ijsclub de baan opent. Hoe meer meldingen, hoe betrouwbaarder de status.

Een melding blijft niet eindeloos staan. Komt er 24 uur lang geen nieuwe melding binnen, dan valt de plek terug naar de status van het model. Zet de dooi in, dan zakt de status vanzelf. Je kunt ook een wak of onveilig ijs doorgeven. Zo'n melding verandert de status niet, maar zet wel een waarschuwing bij de locatie.

Alle meldingen samen zie je op een aparte pagina . Daar komen de berichten van schaatsers en ijsclubs binnen, met de nieuwste bovenaan. Elke melding heeft een soort: officieel geopend, ik heb geschaatst, ijs gezien, geen ijs, onveilig of wak, of weer gesloten. Bij veel meldingen staan ook de gemeten ijsdikte, een opmerking van de melder en soms een foto. Je kunt filteren op soort melding en op provincie. Op het moment van schrijven gaat het al hard. Vandaag openden onder meer de Piet Keijzer-baan in het Westland, IJsbaan Tolbert in het Westerkwartier, IJsbaan Kudelstaart in Aalsmeer en IJsclub De Ronde Venen voor het eerst dit seizoen. Op andere plekken is het nog afwachten. In Sint Maarten bij Schagen lag ongeveer 3 centimeter ijs met water erop. Bij de Hatertse Vennen werd 5 centimeter gemeten, en daar kan de rest van de vennen morgen misschien open.

Melden zonder bereik en een ijsalert voor je postcode

Zelf melden kan in drie tikken. De app vult je locatie in als je binnen 500 meter van een ijsbaan staat, en je kunt er een foto bij zetten. Op een plas buiten het dorp heb je niet altijd bereik. Dan bewaart de app je melding en verstuurt hij die zodra je weer verbinding hebt. Je kunt ook favoriete plekken opslaan, zodat je je eigen ijsbaan en de plas om de hoek met één blik ziet.

Wie niet steeds wil kijken, stelt een ijsalert in. Je geeft je postcode op en hoe ver je wilt reizen, en je krijgt bericht zodra er in de buurt ijs ligt. Dat bericht komt nu nog per mail; pushmeldingen in de app volgen binnenkort. Vriest het niet, dan heb je de app toch niet voor niets. Hij toont dan alle kunstijsbanen met hun openingstijden. Natuurijs is gratis en werkt zonder account. Volgens de makers zitten er ook geen advertenties in. Je downloadt de app in de App Store of op Google Play

Een kaart is geen ijsmeter

Hoe handig de kaart ook is, je ziet er geen veiligheidsoordeel op. De makers zeggen het zelf ook: de statuses zijn schattingen of meldingen van anderen, geen veiligheidsoordeel. Een melding is bovendien een momentopname. Op de Ankeveense Plassen meldden schaatsers vandaag dat ze er geschaatst hadden, maar er kwam ook een melding van een wak of onveilig ijs binnen, met foto. Het advies van de makers is om natuurijs alleen op te gaan als je zelf minstens 10 centimeter ijs hebt gemeten. Ga je met het gezin, kies dan een landijsbaan die officieel open is en volg de aanwijzingen van de ijsclub. Die plekken zijn ondiep en worden in de gaten gehouden. Daar staan ook de vrijwilligers die het schaatsen op natuurijs nog mogelijk maken, net als in Winterswijk.