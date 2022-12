Mogen de schaatsen deze week weer uit het vet?

Je kunt er de klok op gelijk zetten. Bij de eerste nachtvorst komen ook de eerste ‘kunnen we al op natuurijs schaatsen?’ vragen en voorspellingen bovendrijven. Al is drijven bij ijs natuurlijk niet relevant. De afgelopen nacht dook de thermometer op verschillende plaatsen, vooral in het zuidoosten, al onder de -5.

En het ziet er naar uit dat die vrieskou de komende dagen niet alleen aanhoudt, maar zich ook uitbreidt. Al komen, zoals de voorspellingen en weerkaarten er nu bij liggen, het noorden en westen van Nederland er waarschijnlijk bekaaid van af, als het gaat om schaatsen op natuurijs.

Schaatsen op ‘ondergelopen’ veldjes

Ook in het zuiden en oosten van Nederland zal het de komende dagen niet hard genoeg vriezen om al op vijvers of grotere plassen te kunnen schaatsen, maar op ondergelopen veldjes moet dat ook daar tegen het eind van deze week mogelijk zijn. Kun je niet wachten? Dan moet je op zoek naar een ijsvereniging in het zuiden.

Voor de regio Eindhoven (Oost-Brabant) worden de komende zes dagen (tot en met zaterdag) minimumtemperaturen verwacht van -3 tot -5. Nog iets verder zuidelijk, in het Zuid-Limburgse Heuvelland gaat het de komende zes nachten tussen de 5 en 9 graden vriezen. En ook overdag komt de temperatuur niet boven 0 uit. Kortom: schaatsweer.