Goed nieuws vrijdag: winnaars Best Social Awards, Lady Gaga en vriendschap met een uil

Het is vrijdag en dat betekent weer een vers overzicht van ons vol met positief nieuws. Omdat er al genoeg ellende is en we soms gewoon geen zin hebben in nog meer bizarre tweets van Trump. Nee, van ons mag je op vrijdag gewoon een artikel vol fijne nieuwtjes verwachten en dat is ook deze week weer het geval. We vertellen je wie de winnaars zijn van The Best Social Awards, hoe een Belgische man die vriendschap sluit met een uil, meer over de nieuwe Lady Gaga, Space Force op Netflix en meer!

Winnaars The Best Social Awards

Eerder deze week interviewden we oprichter Diederik en inmiddels zijn alle awards weer uitgereikt. Je kent The Best Social ongetwijfeld van de grappige lijstjes die ze delen. Ieder jaar delen ze awards uit aan de meest opvallende mensen, bedrijven en dieren op social media. Dit jaar deden ook ouderen het goed bij de awards: Orgel Joke won de prijs voor 'Beste Thuisblijf-content' en Opa Gerrit werd 'Beste TikTok'er'. Bol.com blijft zichzelf vernieuwen en won The Best Social Award dankzij "Gerda van accounting'. Bekijk hier alle winnaars!