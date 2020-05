​Goed nieuws: nieuwe Ibiza-serie op Netflix, glitterwormen en de liefde vinden

Het weekend staat voor de deur en dat betekent bij ons op DutchCowboys dat we nog even het goede nieuws induiken. Er staat dus weer een kersvers artikel voor je klaar. En we hebben veel tofs te melden, zoals de ontdekking van dansende en vechtende glitterwormen, maar ook een nieuwe Netflix-serie van de makers van Casa de Papel die we nu goed kunnen gebruiken. Daarnaast gaan steeds meer singels weer volop daten, zoekt Gaby Blaaser in 'de Bachelorette' naar haar droomman en kun je je favoriete hippiebusje nu als koelkast in huis halen.

Ontdekte glitterwormen dansen onderwater Peinaleopolynoe wormen heten ze, maar wij noemen ze liever glitterwormen. Deze bijzondere diertjes zijn ontdekt diep in de zee en glinsteren zo mooi, dat er eentje zelfs naar Elvis is vernoemd. Ze dansen met elkaar, wat er vriendelijk uitziet, maar eigenlijk een gevecht is. De diepzeewormen zijn door mensen van de Universiteit van Californië ontdekt en komen in vier varianten: Peinaleopolynoe goffrediae; P. mineoi; P. orphanae; and P. elvisi (yep, Elvis dus). Ze komen in glinsterende kleuren paars, roze en blauw in een wat hardere toplaag, die ze nodig hebben in het gevecht met elkaar. In de onderstaande video, helaas wel in een wat onrustige zee gemaakt, kun je zien hoe dat eruit ziet (4x versneld).

Kijk naar 'de Bachelorette' op Videoland Ben je een sucker voor real life series? Vanaf 20 mei kun je op Videoland kijke naar de eerste Nederlandse 'Bachelorette': Gaby Blaaser. De actrice is in Zuid-Afrika op zoek gegaan naar haar grote liefde. Rick Brandsteder presenteert het programma en net als in de eerdere versies van het programma is er wekelijks een rozenceremonie te zien. Wij zitten er al klaar voor!

Ook een goed-nieuwsbulletin via de Google Assistent Nu.nl komt in samenwerking met Google met: Goed nieuws. Een dagelijks bulletin met enkel goed nieuws van de afgelopen 24 uur, te beluisteren via de Google Assistent. De afgelopen weken hoor je niets anders dan nieuws over het coronavirus. Veel berichten daarover zijn negatief of zorgwekkend. Uit onderzoek is gebleken dat 71% van de Nederlanders nu meer dan ooit behoefte heeft om ook wat meer positief nieuws te horen, te zien of te lezen. Precies de reden waarom wij eind maart met de Good News Friday zijn gestart. En ook Google en nu.nl geven hier gehoor aan en introduceren als positieve aanvulling op het nieuws een goed-nieuwsbulletin dat op te vragen is via de Google Assistent. Het zal dagelijks rond 17.00 uur ververst worden. Het nieuws is short & snappy, voor een snelle boost aan positiviteit. En is te beluisteren door tegen een apparaat dat over de Google Assistent beschikt, te zeggen: “Hey Google, luister naar goed nieuws van nu.nl”.

Yes: Google Chrome maakt je apparaten beter Google Chrome gaat binnenkort advertenties blokkeren die veel van je CPU, batterij en netwerk vragen. Dat betekent dat je smartphone, tablet, laptop of computer die je gebruikt met Chrome straks veel beter zullen draaien. Vanaf augustus komt er dus een einde aan die zware advertenties in Google Chrome. Als ze meer dan 4 MB vragen van je network of je computer meer dan 60 seconden aan het werk zetten, dan krijg je die niet meer te zien. Klinkt als iets waar ons internet én onze systemen een stuk beter van worden!

Singles willen weer meer daten We begrijpen heel goed dat het eenzaam is om alleen in een intelligente lockdown te zitten. De afgelopen weken was er dan ook steeds meer aandacht voor singles die sociaal contact missen. Datingservice Lexa meldt dat steeds meer alleenstaanden de afgelopen weken het online datingleven weer oppakken. In de eerste week van mei werden 60 procent meer berichten verstuurd ten opzichte van de tweede week in maart. Virtueel contact leggen en daarna in real life daten. Vanaf juni kun je je date ook weer mee uit eten nemen. Je hebt nog een paar weken om die soulmate online beter te leren kennen.

Heerlijk, een nieuwe serie van de makers van La Casa de Papel Het is op Ibiza opgenomen, het is door de Spaanse regisseur Álex Pina bedacht, maar het is niet spaanstalig. In White Lines op Netflix kun je in het Engels genieten van de geweldige uitzichten van Mallorca en Ibiza, want dat is waar de serie over een verdwijning van een Britse DJ zich afspeelt. Zeker nu we zelf even niet naar Ibiza kunnen, is dat iets waar we onze ogen even flink de kost op kunnen geven.De serie is 12-delig en draait niet zozeer om de DJ, maar wel om zijn zus die vele jaren later toch maar eens het echte verhaal wil ontdekken achter het verdwijnen van haar populaire broer. Nu op Netflix!

Grand Theft Auto V is nu gratis Oke, deze actie ging gepaard met serverproblemen die zelfs tot Fortnite reikten, maar dat mag de pret niet drukken. Grand Theft Auto V is nu gratis te verkrijgen in de Epic Games Store. Dat is niet slecht voor een game die je zo verschrikkelijk veel uren lol en entertainment biedt. Hier lees je alles over GTA V, veel speelplezier!

Haal de mooiste hippiebus nu in huis als koelkast Het old school Volkswagen busje is al jaren super hip. Wie zo'n opgeknapt busje zelf heeft gekocht mag zich gelukkig prijzen. We zien de Volkswagen T1 regelmatig op Instagram voorbijkomen als ultiem vervoermiddel om mee te roodtrippen. Nu we even wat minder reizen, staat het busje waarschijnlijk vaker stil. Voor de liefhebber is er nu een hippiebus koelkast met ronde vormen, details van chroom en het herkenbare logo. Kijk maar eens naar de foto. Wij werden op slag verliefd op de babyblauw met witte koelkast (€ 1299).

