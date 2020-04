​DutchCowboys’ Good News Friday: bijzondere Google Doodle, Koningsdag VR-festival en gratis games

Dat is prijzenswaardig en speciaal daarvoor heeft Google zijn veelgeziene Doodle een ode gemaakt aan deze belangrijke mensen. Er zijn in deze tijd ook Doodles voor medisch personeel, wetenschappers, boeren, supermarktmedewerkers en openbaar vervoer-medewerkers. Er is sowieso sinds kort meer waardering voor mensen die elke dag meer risico aangaan dan anderen, puur om te helpen. Denk bijvoorbeeld aan de abri-posters voor de zorg hier in Nederland. Bedankt!

De ‘titel’ van Google, dat wat je naast de zoekbalk ziet als je naar www.google.nl gaat, staat vandaag geheel in het teken van de mensen die hun best doen om te helpen in tijden van het coronavirus. Het is een ode aan al die leraren en kinderopvangmedewerkers die de vitale beroepen ondersteunen. Mensen die dagelijks risico’s nemen om anderen te helpen. Inmiddels hebben 2 miljoen mensen de ziekte en zijn er miljoenen mensen thuis. Tegelijkertijd zorgen onder andere mensen ervoor dat de vitale beroepen hun werk kunnen blijven doen door de zorg van de kinderen gedeeltelijk op zich te nemen.

Yes, het is weer vrijdag, dus bijna weekend! Hier bij DutchCowboys hebben we deze week weer met gemak positieve berichten gevonden en die delen we graag met je. Lees verder en je leert niet alleen hoe Einstein wederom gelijk krijgt, maar je bent straks mogelijk ook twee games rijker.

En wederom krijgt Einstein gelijk

We begonnen deze rubriek een maand geleden met de mededeling dat alles relatief is en dat we graag goed en positief nieuws met je delen, omdat dat er alsnog veel te vinden is. De relativiteitstheory komt van de man die het boegbeeld is van Good News Friday: Einstein. En wederom heeft de briljante wetenschapper gelijk gekregen. Astronomen hebben gezien hoe een ster met een zwart gat danste. Hij werd gespot met de Very Large Telescope, die al 27 jaar een ster in de gaten houdt.

Het gaat om ster S2, die ronddoolt in het gebied bij de Melkweg, genaamd Sagittarius A*. Laat daar nu ook toevallig een zwart gat zijn. Na drie decennia is eindelijk aangetoond dat Einstein gelijk had met zijn relativiteitstheorie, waarin beschreven staat hoe zwaartekracht, tijd en de ruimte een samenspel is waarbij grote objecten zoals zwarte gaten een soort ‘warp’ kunnen maken om zich heen. S2 blijkt het elke 16 jaar namelijk erg gezellig te hebben met het zwarte gat en door dat zwarte gat en de zwaartekracht hieromheen blijft de ster maar teruggesleurd worden voor nog een dans.