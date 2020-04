Dit weekend naar de dierentuin? Het kan, maar dan wel online

Alle dierentuinen in Nederland zijn al een aantal weken gesloten. Om bezoekers, abonnementhouders en andere dierenliefhebbers een alternatief te bieden kun je bij veel dierentuinen nu online een kijkje nemen. En dat varieert van live streaming tot complete wandelingen en filmpjes. Ga je graag naar de dierentuin? Dan zit er niks anders op dan online een bezoekje te brengen. Wij vertellen je wat een aantal van de bekendste dierentuinen van Nederland aanbieden! Diergaarde Blijdorp Diergaarde Blijdorp in Rotterdam blijft online heel actief. Zo houden zij via hun site en social media kanalen volgers op de hoogte van de ontwikkelingen in de dierentuin. Maar ze organiseren ook van alles om kinderen en ouders actief te blijven betrekken bij Blijdorp, zoals fotochallenges. Iedere donderdag doen ze dat met de #DoeNaDonderdag. Op deze pagina - Ondertussen in Blijdorp - vind je een overzicht van alle online opties die de dierentuin aanbiedt.

ARTIS De medewerkers van de Amsterdamse dierentuin ARTIS zitten ook niet stil. Je kunt bijvoorbeeld naar de vlogreeks 'Hoe gaat het met ARTIS?' op YouTube kijken. Wil je zwemmende olifanten zien? Dan zet je lekker een filmpje van ARTIS op. Voor kinderen komen er geregeld puzzels en kleurplaten online.

Burgers' Zoo Burgers' Zoo in Arnhem plaats wel heel bijzondere filmpjes op het YouTube kanaal. Onder de noemer 'Silent Zoo' vind je er opnames van geluiden van de dieren. De urenlange opnames zijn zeker rustgevend. Daarnaast deelt de dierentuin ook 'Feel Good Facts', filmpjes met allerlei weetjes over een bepaald dier. Altijd al meer willen weten over de Sumatraanse tijger? Dit is je kans!

Gaia Zoo Bij Gaia Zoo kun je verschillende dieren toch live zien via een stream. Zoals het schattige pasgeboren dwergnijlpaardje. Via de website en op social media houdt de dierentuin iedereen op de hoogte van het laatste nieuws. En deelt regelmatig leuke weetjes over dieren.

Safaripark Beekse Bergen Safaripark Beekse Bergen organiseert online biologielessen voor basisschoolleerlingen. Dat is veel minder saai dan het misschien klinkt. Kinderen kunnen les krijgen van een Ranger op de 'Safari School' en krijgen dan een opdracht mee. Later op de dag krijg de leerling daarop een terugkoppeling. Welke dierentuin ga jij online bezoeken binnenkort?

