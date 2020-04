Andrea Bocelli's indrukwekkende Music For Hope is trending op YouTube

Op paaszondag werd de Italiaanse zanger Andrea Bocelli door de stad Milaan uitgenodigd om een solo-optreden te geven om daarmee de Italianen een hart onder de riem te steken. Want dat kan een van de zwaarst getroffen landen ter wereld wel gebruiken. Inmiddels is de video met 32 miljoen views #1 trending op YouTube, en als je 'm nog niet gezien hebt dan is het zeker de moeite waard om er even voor te gaan zitten.

Music for Hope - Live vanuit de Duomo in Milaan

Andrea Bocelli is een tenor en staat bekend om zijn indrukwekkende stemgeluid. In een compleet verlaten Duomo in Milaan bracht hij afgelopen zondag een zangstuk ten gehore, maar je krijgt pas echt kippenvel wanneer hij plaatsneemt op het lege plein voor de Duomo. Het is een van de plekken die normaal gesproken vol staat met toeristen, maar nu is er vanzelfsprekend niemand. Alleen de tenor en zijn microfoon. Ook al versta je er niets van, iedereen zal de boodschap van Music for Hope begrijpen. Luister zelf maar...