"Dit is waarom Nederlanders niet van gordijnen houden"

Vorig jaar in september was ik te gast in de Duitse stad Nürnberg en maakte er een stadstour met een gids. Na een hoop geschiedenis gaat het gesprek richting de verschillen tussen Nederlanders en Duitsers. Dan verwacht je een handjevol cliché vooroordelen, zoals dat we gierig zouden zijn, of luidruchtig, of dat we zogenaamd nog steeds op klompen lopen. Maar nee, volgens mijn gids is het meest opvallende aan ons volkje dat wij Nederlanders niet van gordijnen houden. "Jullie laten gordijnen altijd open, of in de meeste gevallen heb je ze niet eens".

En dan ga je natuurlijk meteen aan je eigen huis denken - want ja, ze heeft gelijk dat niet ieder raam heeft een gordijn heeft, maar daar heb ik een goede reden voor. Meteen denk ik ook aan het Brabantse dorp Klundert, dat met carnaval Loerendonck genoemd wordt. Omdat de mensen daar graag om het hoekje van hun raamkozijn naar buiten loeren, om te zien of er nog wat op straat gebeurt. Daar gaan de gordijnen ook niet dicht.

Vandaag kopt CNN precies hetzelfde: Why Dutch people don't mind you peering into their homes. Dus het zijn niet alleen de Duitsers die zo over ons denken, de Amerikanen delen die mening. Volgens de schrijver van het artikel is het één van de leukste dingen om te doen als je in Nederland (Amsterdam) bent: zodra het donker wordt een rondje wandelen omdat je dan bij iedereen naar binnen kunt gluren. Er zou zelfs onderzoek gedaan zijn naar dit 'exhibitionistische' trektje van ons.