​The Best Social Awards komen er weer aan!

De kans is groot dat je weleens een lijstje hebt gezien van The Best Social Media. Het platform heeft inmiddels honderdduizenden volgers op hun eigen social-kanalen. Dagelijks lees je er de beste en meest creatieve uitingen van bedrijven, influencers en Twitteraars. Jaarlijks reikt The Best Social Awards uit aan de organisaties en personen die zich het afgelopen jaar in de kijker hebben gespeeld. De uitreikingen vinden woensdag 27 mei en donderdag 28 mei plaats en dit jaar wordt de awardshow via een livestream uitgezonden. Wij spraken met oprichter Diederik Broekhuizen over de trends in het social media landschap en de positieve effecten ervan de afgelopen maanden.



De mooie kanten van social media

Social media is nog steeds niet weg te denken uit ons leven en heeft zijn waarde de afgelopen maanden misschien nog wel meer dan ooit bewezen. Diederik is het daarmee eens, we zijn massaal en zelfs vaker actief op verschillende platforms. Dat is de laatste maanden alleen maar meer geworden. “De kracht van social media werd de afgelopen maanden duidelijk. Na een lange tijd van veel negativiteit en berichtgeving over social kanalen, zien we nu de mooie kanten. Het biedt in deze periode veel afleiding en er ontstaan leuke, creatieve initiatieven. Goede plannen gaan al snel viraal. Denk bijvoorbeeld aan het initiatief ‘Tussen Kunst & Quarantaine’, wat in no-time heel populair werd. Of alle TikTok filmpjes met grappige inhakers. Het is trouwens ongekend hoe hard dat platform is gegroeid. Je kunt nu echt niet meer om TikTok heen.”