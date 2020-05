Goed nieuws vrijdag: Fluffy slippers van UGG, het terras op en Crazy Rich Asians

Voor veel mensen is het weekend al begonnen. Hemelvaartsdag en de dag erna hebben de meeste Nederlanders vrij. Gisteren was de perfecte aftrap van een lang weekend, met tropische temperaturen. Dat lijkt dit weekend toch wat minder te worden, maar niet getreurd! Wij hebben namelijk weer een artikel vol goed nieuws en tips om je te vermaken. Met deze week: Crazy Rich Asians op Netflix, reserveer alvast je plekje op een terras en shop de fantastische fluffy Pride slippers van UGG.

Pride 2020 slippers van UGG Als je hier niet meer vrolijk van wordt dan weten wij het ook niet meer! Helaas is Pride, net als andere evenementen, dit jaar gecancelled. Gelukkig betekent dit niet dat er nu helemaal geen aandacht is voor de LGBTQ+ community. Veel merken komen met een speciale collectie, waaronder UGG. Die van de (uggly, kun intended) laarzen/ pantoffels inderdaad. De collectie met fluffy Pride slippers vinden we fantastisch! Kleurrijk, aaibaar en totaal wel of niet fashionable! Kijk, oordeel zelf en bestel.

Reserveer alvast je plekje op het terras vanaf 1 juni Misschien staat 1 juni al een paar weken omcirkeld in je agenda. Vanaf die dag mogen 'we' namelijk weer het terras op. Vanaf 12.00u 's middags kun je ein-de-lijk weer een drankje drinken op het terras en lekker uit eten gaan. Er zijn wel restricties aan het aantal gasten en je kunt nergens zonder reservering terecht. Bereid je dus alvast voor en reserveer een pakje op het terras op 1 juni. Café's en restaurants zijn in de tussentijd allerlei slimme oplossingen aan het bedenken. Reken op aanpassingen zoals het meten van je temperatuur en bestellen via QR-codes op de tafel. Café De Witte Aap in Rotterdam werd door Lonely Planet al eens uitgeroepen tot 'Beste Café ter wereld' en is druk bezig met de voorbereidingen om 1 juni weer open te gaan.

De nieuwe trailer van Tenet is geweldig De verwachtingen voor de nieuwe film van Christopher Nolan (bekend van de Dark Knight-trilogie) zijn hooggespannen. Hoewel we al het een en ander hebben gezien van Tenet, biedt de nieuwe trailer een nog beter beeld van wat we kunnen verwachten. Zet dat brein maar aan het werk! Leuk detail: de trailer werd niet zomaar op het internet geslingerd. Hij maakte zijn debuut in de game Fortnite, waar eerder al concerten werden gegeven van Marshmellow en Travis Scott. Ditmaal een feestje voor filmfans binnen Fortnite dus! En goed nieuws: er is een releasedatum bekend: 17 juli moet Tenet in de bioscoop draaien. Al is dat uiteraard afhankelijk van verdere maatregelen vanuit de overheid.

De Snyder Cut van Justice League komt eraan Misschien heb je er al iets van gezien en snap je niet wat the fuss is all about: de speciale Snyder Cut van Justice League. Deze regisseursmontage van superheldenfilm Justice League komt naar HBO Max. Het laat zien hoe Zack Snyder de film uit 2017 het liefst had gezien. Dat is bijzonder, want Snyder moest de film in de laatste stadia verlaten omdat zijn dochter was overleden. Enorm ingrijpend. Nu kan hij laten zien wat hij ermee van plan was, en wordt duidelijk of dat eigenlijk beter voor de film was of niet. Kortom, een behoorlijk emotioneel geladen film. En eentje die aanzienlijk langer duurt dan het origineel: 3,5 uur versus 120 minuten. Fans en zelfs de acteurs uit de film hebben twee jaar geschreeuwd om die director’s cut, dus het is super om te zien dat hij in 2021 naar de nieuwe streamingdienst van HBO komt, HBO Max. Nu moeten we alleen nog hopen dat HBO Max snel naar Nederland komt.

Crazy Rich Asians staat op Netflix Veel filmnieuws deze Good News Friday, maar er is simpelweg veel te vertellen. Zo ook een fijne nieuwe bijkomstigheid op Netflix: Crazy Rich Asians staat erop. Je kunt nu genieten van deze romcom die draait om rijke Aziaten (ja, beter kunnen we het niet maken). Het klinkt niet zo boeiend, maar dit is een film die zo enorm feel good is, zonder teveel in clichés te vervallen. Wat helpt is de cast, er zitten veel goede en grappige acteurs in. Heerlijk om deze nu eindelijk schaamteloos -en ‘gratis- te kunnen kijken.

