Bedenkers Instagram bouwen een Covid-19 tracker

Kevin Systrom en Mike Krieger, oprichters van Instagram, waren sinds ze in 2018 Facebook hebben verlaten letterlijk van de radar. Tenminste tot nu toe want beide heren hebben deze week een website geïntroduceerd die live-updates geeft over de verspreiding van Covid-19 in de Verenigde Staten.



De site RT.live (Rt Covid-19) toont de statistieken van alle afzonderlijke deelstaten in de VS gebaseerd op het reproductiegetal (het R-getal). Dit getal bepaald ook in ons land in hoeverre we een versoepeling kunnen verwachten van de maatregelen rond het coronavirus. Het R-getal staat voor de besmettingsfactor, met andere woorden: hoeveel anderen één besmet persoon gemiddeld infecteert. Essentieel is het dit getal koste wat kost onder de 1 blijft. Voor het Nederlandse Outbreak Management Team (OMT) is dit alles bepalend voor iedere stap die we nemen. Ligt dit getal boven de 1, dan groeit het aantal besmettingen exponentieel. Ligt de ratio van het R-getal echter onder de 1, dan zal het coronavirus uiteindelijk uitsterven. Hoe lang dat duurt is echter moeilijk te bepalen, tenzij je iedereen laat testen.

In de VS is dit allemaal moeilijk in te schatten omdat we voornamelijk video’s te zien krijgen van de Amerikaanse President met voor ons onbegrijpelijke uitspraken die te weinig onderbouwing krijgen van de experts die er ongetwijfeld wel zijn. Kevin Systrom, mede-oprichter en tevens voormalig CEO van Instagram wil het complexe onderwerp van deze alles bepalende R-Factor terugbrengen tot een eenvoudig nummer dat iedereen zelf kan bekijken.