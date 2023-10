​Apple en ACM lijnrecht tegenover elkaar rondom datingapps

De Autoriteit Consument en Markt ligt al een tijdje met Apple overhoop over datingapps. Het is echter geheim waarom de twee elkaar nu in de rechtbank treffen. Het gaat wel over datingapps, maar waar Apple nu precies niet aan wil voldoen, dat is onduidelijk. Sterker nog, dat moet geheim blijven.

Apple kreeg de last onder dwangsom omdat het bedrijf onredelijke voorwaarden oplegde aan aanbieders van datingapps via de App Store. Wij wijzen de bezwaren die Apple had tegen dit besluit af. Apple stapt nu naar de rechter.⤵️ https://t.co/oTSkEPaW6z pic.twitter.com/6U4XmsC7QD

ACM versus Apple

Ondertussen duurt de strijd voort. De ACM vindt dat drie zaken zijn waaraan Apple niet voldoet. Inmiddels zijn er twee bezwaren weggenomen, maar er is er nog eentje over waarvoor het bedrijf maar niet wil buigen. Het is niet bekend of dit het type rechtszaak wordt dat nog een jaar in beslag zal nemen of dat het snel kan worden beslecht.

De ACM is sinds 2019 bezig met een onderzoek om te kijken of Apple zijn macht misbruikt door bijvoorbeeld geen andere betalingsvormen te accepteren voor apps, buiten de App Store. In die App Store steekt Apple namelijk soms wel 30 procent van de winst van de app in eigen zak. Het bedrijf wordt er -net als Google met zijn Play Store- al jaren in het algemeen op aangesproken dat het te machtig is, zeker omdat het geen andere betalingssystemen duldt. Er komt zelfs wetgeving uit Europa aan die daaraan een einde moet maken.