Samsung brengt One UI 8-besturingssysteem voor de Galaxy S25-serie uit

Kunstmatige intelligentie

Een van de grootste verbeterpunten is het gebruik van ‘multimodale AI’. De kunstmatige intelligentie in de vorm van Gemini Live begrijpt wat mensen met hun smartphone of tablet doen en past daar vervolgens de gebruikerservaring op aan. De AI biedt vervolgens gepersonaliseerde suggesties die bij het dagelijkse gebruik passen.

Wanneer er met AI wordt gezocht, zorgt AI Results View er daarnaast voor dat de resultaten van de zoekopdracht in een losstaande weergave worden getoond. Op die manier blijft ook de oorspronkelijke content duidelijk zichtbaar en wordt er duidelijk onderscheid gemaakt.

Ook wanneer je games speelt op je Samsung-apparaat zit je met AI-gebruik goed. Circle to Search met Google geeft tijdens het spelen van games direct hulp wanneer je iets op het scherm omcirkelt. Vervolgens wordt er meer informatie over het uitgelichte personage of de situatie gegeven en er worden zelfs strategieën gedeeld over hoe je in een game verder kan komen, inclusief links naar bijvoorbeeld video’s.