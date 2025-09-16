Samsung brengt One UI 8-besturingssysteem voor de Galaxy S25-serie uit

Niet alleen Apple brengt een nieuw mobiel besturingssysteem uit. Ook Samsung rolt vanaf deze week een update uit, die vanaf deze week voor Galaxy S25-eigenaren beschikbaar komt. De primeur was voor de in juli uitgekomen Galaxy Z Fold 7 en Flip 7: mensen kregen die toestellen direct met One UI 8, maar nu is de rest van de line-up van het merk aan de beurt. De update heeft een grote focus op het gebruik van kunstmatige intelligentie en verbeterde gebruiksvriendelijkheid.
One UI 8 is een nieuw mobiel besturingssysteem gebaseerd op Android 16. Mocht je pas net gewend zijn aan One UI 7, dan is er geen reden tot paniek: qua uiterlijk zijn de veranderingen kleiner dan de overstap naar dat besturingssysteem. Het gaat vooral om genuanceerdere verbeteringen die de gehele ervaring een stuk gebruiksvriendelijker moeten maken.
Een van de grootste verbeterpunten is het gebruik van ‘multimodale AI’. De kunstmatige intelligentie in de vorm van Gemini Live begrijpt wat mensen met hun smartphone of tablet doen en past daar vervolgens de gebruikerservaring op aan. De AI biedt vervolgens gepersonaliseerde suggesties die bij het dagelijkse gebruik passen.
Wanneer er met AI wordt gezocht, zorgt AI Results View er daarnaast voor dat de resultaten van de zoekopdracht in een losstaande weergave worden getoond. Op die manier blijft ook de oorspronkelijke content duidelijk zichtbaar en wordt er duidelijk onderscheid gemaakt.
Ook wanneer je games speelt op je Samsung-apparaat zit je met AI-gebruik goed. Circle to Search met Google geeft tijdens het spelen van games direct hulp wanneer je iets op het scherm omcirkelt. Vervolgens wordt er meer informatie over het uitgelichte personage of de situatie gegeven en er worden zelfs strategieën gedeeld over hoe je in een game verder kan komen, inclusief links naar bijvoorbeeld video’s.
Verder zijn er nog meer vertaalmogelijkheden toegevoegd. Tekst wordt in real-time vertaald en getoond op het scherm – bijvoorbeeld bij het lezen van nieuwsberichten of berichten op social media. Zo wordt het browsen op een Samsung-smartphone of -tablet nog fijner, aangezien talen die je niet de meester bent automatisch in je voorkeurstaal worden weergegeven.
De user interface wordt daarbij nog wat gebruiksvriendelijker gemaakt. Zo toont de Now Bar in real-time de voortgang van de mediaspeler en de app-activiteit op het FlexWindow van de Galaxy Z Flip. Now Brief biedt daarbij nog meer gepersonaliseerde dagelijkse updates. Zo krijg je desgewenst een overzicht van alle zaken waar je toch al naar wil zoeken, van je afspraken tot de weersvoorspellingen en verkeersinformatie.
Ook verbeterde beveiliging is een belangrijk onderdeel van One UI 8. De nieuwe beveiligingsarchitectuur heet Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), waarmee versleutelde opslagomgevingen binnen het apparaat worden gecreëerd per app.
Samsungs beveiligingssysteem Knox Matrix is ook verbeterd, doordat het apparaten nu automatisch afmeldt wanneer ze ernstige risico’s lijken te lopen. De verbonden Galaxy-toestellen ontvangen vervolgens meldingen hierover. Tot slot is ook de Secure Wi-Fi van een upgrade voorzien zodat privacy gegarandeerd is.
One UI 8 wordt deze week uitgerold naar Galaxy S25, S25+, S25 Ultra en S25 Edge. Later dit jaar komt de update ook uit voor onder andere de Galaxy S24-serie, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 en Galaxy S24 FE.
Samsung belooft dat One UI 8 dit jaar voor de volgende toestellen beschikbaar komt:
Galaxy S25-serie, Galaxy S24-serie, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S24 FE, Galaxy S23-serie, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy S23 FE, Galaxy S22-serie, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy S21 FE, Galaxy Tab S10-serie, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S9-serie, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S8-serie, Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G, Galaxy A26 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A17, Galaxy A07, Galaxy A06 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A16 5G, Galaxy A16, Galaxy A15 5G, Galaxy A06, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G en Galaxy A33 5G.
Overigens is het sowieso verstandig om te checken of er een update voor je Samsung-smartphone of -tablet klaarstaat, ook als je toestel nog niet de One UI 8-update ontvangt. Samsung heeft namelijk ook een beveiligingsupdate uitgebracht om er voor te zorgen dat je privégegevens veilig blijven. Hackers konden spyware installeren op sommige toestellen middels een bug in het systeem, al is de oplossing voor dit probleem voor zover bekend al gevonden voordat er daadwerkelijk slachtoffers zijn gevallen. Sowieso even naar de instellingen gaan om te checken of er een update is dus!