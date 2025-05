Samsung Galaxy S25 Edge aangekondigd: dunste Galaxy-toestel ooit

Samsung Galaxy S25 Edge

Het toestel heeft een batterij van 3.900 mAh, wat vrij klein is in het huidige tijdsbeeld. Samsung zegt dat je er een dag mee vooruit kunt. Laden kan op 25 Watt en draadloos laden is ook een optie (op 15 Watt). Het Koreaanse bedrijf biedt ondersteuning van 7 jaar, wat betekent dat je er nog tot 2032 mee vooruit kunt en tot en met Android 22.

Samsung introduceert geen grote AI-toevoegingen, al heeft het wel diverse Gemini-vernieuwingen van de laatste tijd, zoals de optie om via je camera iets aan de AI te laten zien en er vragen over te stellen. Daarnaast heeft het de Now Brief recent verbeterd door eerder met nieuwsberichten te komen, maar dit is geen exclusieve S25 Edge-verbetering. Verder kun je de bekende Galaxy AI-functies verwachten, zoals een poppetje tekenen dat de AI dan tot een mooie tekening maakt.

In ieder geval moet de Qualcomm Snapdragon 8 Elite-processor zorgen voor veel rekenkracht. Het is dezelfde processor als in de S25 Ultra zit. Het werkgeheugen is 12 GB en je kunt kiezen uit 256 GB opslaggeheugen of 512 GB opslaggeheugen. Het prijskaartje? 1.249 euro voor de 256 GB-versie en 1.369 euro voor de 512 GB-versie. Het toestel arriveert op 30 mei.