Samsung Galaxy S25 Ultra: de meest veelzijdige Android-telefoon

Android-fans zijn dit jaar goed begonnen, met in januari de release van twee belangrijke vlaggenschepen: de OnePlus 13 en de Samsung Galaxy S25 Ultra. De OnePlus 13 hebben we eerder besproken: dit is de review van de Samsung Galaxy S25 Ultra, de meest veelzijdige telefoon die Android momenteel biedt.

Samsung Galaxy S25 Ultra review

Smartphones werden de afgelopen tien jaar vooral verbeterd qua scherm, processor en camera’s, maar sinds vorig jaar is daar een zeer bepalende factor bijgekomen: de AI. Software wordt hiermee steeds belangrijker en een van de voorlopers op dit gebied is Samsung. Vorig jaar presenteerde het met veel bombarie dat het ‘Galaxy AI-tijdperk’ was aangebroken en na de introductie in 2024 was het spannend wat er dan in 2025 bij zou komen. Nu weten we dat, want de S25-serie is in januari aangekondigd. In deze review zoomen we in op 5 belangrijke elementen aan de smartphones van vandaag de dag en bekijken wat hoe Samsung S25 Ultra op dit gebied presteert.

Scherm

De Samsung Galaxy S25 Ultra heeft een 6,9 inch-scherm dat met 120 Hertz ververst. Dat laatste is de standaard voor telefoons van vandaag de dag. Wel zijn er dunnere schermranden te zien dan op de S24 Ultra en dat is voordelig: hierdoor heb je vrij veel schermoppervlak. Qua design is S25 Ultra ook heel anders dan zijn voorganger, want hij heeft ronde hoeken in plaats van vierkante hoeken, waardoor de telefoon meer op de andere S25-toestellen lijkt. Het scherm biedt een piekhelderheid van 2.600 nit en dat is belangrijk, want daarmee kan je ook je scherm goed aflezen in de zon of ander fel licht. Het betekent ook dat kleuren er vanaf spatten. Het display is heel scherp en zorgt voor een heel levendig overkomende smartphone.