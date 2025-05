Dit is wat we weten over de Samsung Galaxy S25 Edge

Alles. Dat is eigenlijk het antwoord op ‘dit is wat we ervan weten’. Er zijn weinig telefoons waarvan zoveel gelekt is, maar tegelijkertijd is er ook een heel belangrijk deel wat nog niet bekend is. Dit is wat we allemaal al denken te weten over de Samsung Galaxy S25 Edge.

De grootte

Het bekendste element aan de Galaxy S25 Edge is dat het toestel een heel dunne verschijning is. Hij zou. De telefoon is ook al vaak gezien: Samsung nam een soort prototype mee naar de aankondiging van de S25 en daarnaast heeft het op MWC in Barcelona een hele soort fontein/muur gemaakt van toestellen. Het is een dun toestel, maar ook weer niet zo dun dat je van je stoel valt: 5,84 millimeter. Het is knap, maar we hebben in bijvoorbeeld Black Mirror dunnere exemplaren gezien als telefoon van de toekomst. Toch zal je het zeker merken, die dunte, we zijn benieuwd hoe het vasthoudt.

Samsung zelf schrijft erover: “Dit is meer dan een slanke smartphone. Elke ronding, contour en component weerspiegelt een doorbraak in precisietechniek om een premium ervaring te creëren die de naam S-serie waardig is.” Verder weegt de telefoon 162 gram en het scherm is 6,7 inch. De smartphone zou uitkomen in Titanium SAilver, Titanium Icyblue en Titanium Jet Black.