​Eindelijk je iPhone ontgrendelen met mondkapje op

Apple is altijd erg trots op de veiligheid van zijn iPhone , vandaar dat het ook even heeft geduurd voordat het met deze innovatie kwam: de mogelijkheid om je iPhone te ontgrendelen met je mondkapje op. Hoewel we in Nederland gelukkig allang niet meer op zoveel plekken een mondkapje moeten, is het openbaar vervoer en het vliegtuig op dit moment nog wel de plek om met een half gezicht rond te lopen. Fijn dus dat je nu je iPhone kunt ontgrendelen met kapje op.

Wil je checken of jouw iPhone kan ontgrendelen met mondkapje op, dan kun je natuurlijk de proef op de som nemen. Een andere oplossing is om te checken welke versie van iOS je gebruikt. Als het iOS 15.4 is, dan zou je inderdaad met kap toegang moeten krijgen tot je toestel. De scanner kijkt nu alleen nog naar je ogen en het gebied rond je ogen, in plaats van je gehele gezicht.

De gezichtsherkenning van de iPhone (en van andere telefoons) is in principe niet gemaakt om te ontgrendelen op het ‘zien’ van slechts een half gezicht. Echter is FaceID van Apple nu zo doorontwikkeld, dat het wel kan (en daarbij nog veilig ook). Sowieso is FaceID erg grondig: kijk je niet recht met je ogen naar de scanner, maar juist de andere kant op, dan ontgrendelt je iPhone niet.

Gebruik je een Apple Watch, dan is de mondkapontgrendeling weinig nieuws: met het horloge kon je al een soort tweestapsverificatie gebruiken in combinatie met FaceID op je slimme horloge. Toch is het nu voor het eerst dat de scanner in de telefoon in staat is om je toegang te geven op basis van je halve gelaat.

Minder maatregelen

Het nieuws over half-FaceID is positief, maar komt helaas wel wat laat. Waarschijnlijk wordt over een paar uur aangekondigd dat we zelfs in het openbaar vervoer geen mondkapjes meer hoeven dragen. Iets waar het OMT het overigens niet mee eens is: dat zou liever zien dat mondkapjes in het openbaar vervoer aanblijven, omdat je hier vaak erg dicht op elkaar staat en per definitie in massa’s reist. Wel is het mondkapje nog nodig in het vliegtuig, mede in verband met Europese regelgeving.

Bovendien weten we maar nooit wanneer we weer in een pandemie terechtkomen als deze, waardoor het sowieso een goed idee is om je voorraad mondkapjes goed te bewaren en dus ook deze update van Apple met open armen te verwelkomen. 1,5 meter afstand is immers toch niet meer de regel.