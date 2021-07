Heeft het nog zin om een mondkapje te dragen als je gevaccineerd bent?

Inmiddels zijn in ons land nu zo'n 16,5 miljoen prikken gezet. Dat zijn zowel eerste als tweede prikken. Mensen die niet met het Janssen-vaccin geprikt zijn, hebben er twee nodig voor optimale bescherming. En als je volledig gevaccineerd bent, kunnen mondkapjes dan de prullenbak in? Hoewel je ze op dit moment in Nederland alleen nog op plekken hoeft te dragen waar anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is, zien we in de praktijk al dat bijna niemand er nog eentje gebruikt. Zijn mondkapjes überhaupt nog wel nodig als straks iedereen die wil is gevaccineerd? Wij deden online onderzoek hiernaar en kunnen alvast verklappen dat de gezondheidsinstanties het hierover niet eens zijn.

Wel of geen mondkapje dragen na volledige vaccinatie?

We lazen de adviezen van onze andere de wereldgezondheidsorganisatie WHO, de Nederlandse RIVM en Amerikaanse gezondheidsraad CDC. En ze zeggen allemaal net iets anders over het dragen van mondkapjes na vaccinatie. Best lastig, want waarom wordt er niet één standpunt ingenomen? Dat zou het leven in tijden van covid toch een stuk gemakkelijker maken. De redenen die de instanties aandragen om juist wel of niet een mondkapje te dragen, zijn ook verschillend.

In de Verenigde Staten is de CDC ervan overtuigd dat gevaccineerde mensen een hoge mate van bescherming hebben tegen corona en zelfs de nu oprukkende detlavariant. De WHO meent dat dit niet het geval is en we 'het zekere voor het onzekere' moeten nemen, ook als we gevaccineerd zijn. Ons 'eigen' RIVM adviseert ook om mondkapjes te blijven dragen, zelf na volledige vaccinatie. Omdat het vaccin nooit 100% bescherming biedt en we door het dragen ervan anderen weer beschermen, mochten we het virus toch met ons meedragen.

Meningen zijn overal verdeeld

Het blijft een lastige discussie, heeft het dragen van mondkapjes wel zin? Daar is nooit echt een duidelijke conclusie over naar buiten gekomen. Zeker de vraag of het na volledige vaccinatie nog wel zinvol is, lijkt op dit moment relevant. In het najaar is iedereen die wil immers volledig gevaccineerd. Het Outbreak Management Team (OMT) gaf op 12 oktober vorig jaar aan dat ze de discussie buitenproportioneel vonden. In december volgde de plicht om in alle openbare ruimtes een mondkapje te dragen. De effectiviteit van een niet-medisch mondkapje hangt nogal af van de manier waarop het wordt gebruikt en gedragen én de kwaliteit van de materialen.

Nog geen kwart van de wereldbevolking is volledig gevaccineerd

We gaan nog even terug naar de CDC in de Verenigde Staten en WHO. De twee zijn het vooral oneens vanwege de vaccinatiegraad, zo stelt Dr. Anthony Fauci, een toonaangevende autoriteit op het gebied van Amerikaanse infectieziekten (en adviseur van zeven presidenten). De WHO is verantwoordelijk voor de planeet als geheel en dat is toch net even anders dan de VS. Volgens vaccintrackersite Our World in Data is nog geen kwart van de wereldbevolking nu gevaccineerd, de teller staat momenteel op 24,3%. Eind juni was in Amerika bijna de helft van alle Amerikanen volledig gevaccineerd.

Zo hoog mogelijke vaccinatiegraad

Een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad behalen is volgens Fauci veel belangrijker dan de discussie over het dragen van een mondkapje. Hij stelt dat twee doses van Pfizer of AstraZeneca 90% of meer effectief zijn tegen ziekenhuisopname, zelfs van de deltavariant. De WHO kijkt vooral naar de bescherming van mensen die nog niet zijn gevaccineerd, in de Verenigde Staten is men ervan overtuigd dat de vaccins goed genoeg werken om het aantal ziekenhuisopnames binnen de perken te houden. Begrijpen we misschien iets beter waarom de ene instantie het dragen wel adviseert en de andere niet, maar blijft het effect ervan nog steeds wat onduidelijk.

Lees hier meer over het gebruik van mondkapjes in Nederland. Vergeet niet om het reisadvies van je bestemming te checken voordat je op vakantie gaat.