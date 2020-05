Deze mondkapjes voor particulieren voldoen aan hoge kwaliteitseisen

Het dragen van een mondkapje is vanaf 1 juni aanstaande verplicht voor reizigers in het openbaar vervoer. Op straat zie je ook al veel mensen mondkapjes dragen, inclusief behoorlijk fashionable exemplaren. Die zijn mooi, maar zelfgemaakte maskers bieden voornamelijk schijnveiligheid. Het RIVM gelooft dan ook niet in het dragen hiervan: “Niet-medische mondkapjes laten 40 tot 80 procent van de druppels met virus door, afhankelijk van de soort stof", volgens Van Dissel. De medische mondkapjes zijn bedoeld voor medewerkers in de zorg. Voor particulieren gelden er geen kwaliteitseisen aan mondkapjes die we mogen dragen.

Mondkapjes voor particulieren met een hoge kwaliteit

De Mask One van Maskerminds filtert volgens onderzoek 84,5% van deeltjes. Het coronavirus verspreidt via druppels wanneer je hoest of niets, maar ook wanneer je praat of ademt. Dit masker is gekeurd en voldoet aan de Chinese GB/T 32610-2015 norm. In Nederland werd het getest op filtercapaciteit door GreenCycl in Utrecht. Lees hier de resultaten van die test. De Mask One is daarmee een mondkapje met de hoogst mogelijke kwaliteit voor particulieren, zonder de zorg daarmee in de weg te zitten.