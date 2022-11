Dit is de beste iPhone-app van het jaar - volgens Apple

Apple heeft bekendgemaakt welke apps er de beste apps zijn voor iPhone. De nummer 1? Dat is BeReal, de Instagram-maar-dan-echt-app verstuurt al jaren elke dag op hetzelfde moment een uitdaging om een foto te maken met beide camera’s op je telefoon. Het idee is dat je dat binnen 2 minuten moet doen om zo een realistisch beeld te geven van je leven, van je looks en van hoe je dag loopt. Dit is waarom BeReal heeft gewonnen en welke overige winnaars er zijn.

Zo kun je je ultra-gefilterde selfies, de populariteitsstrijd voor likes en de perfecte geënsceneerde topdown-foto’s gewoon nog kwijt wanneer je maar wil, terwijl je tegelijkertijd op BeReal elke dag een inkijkje geeft in hoe je leven er eigenlijk écht uitziet. Je kunt een geweldig leven als influencer tonen, maar als je eigenlijk het merendeel van de dag met je laptop op schoot zit in je joggingbroek, dan is BeReal er om dat te laten zien aan de wereld.

BeReal kwam enorm op nadat Instagram besloot om de vierkante foto’s in de ban te doen. Diverse celebs gingen er tegen in protest en al gauw begonnen steeds meer mensen BeReal te gebruiken. Opvallend genoeg niet in plaats van Insta, maar gewoon voor erbij.

Tegengeluid voor Instagram

Het is een tegengeluid dat heel goed past bij de generatie die nu tieners of twintigers zijn: al dat perfecte hoeft niet zo. Apple meent dat BeReal één van de apps is die de wereld hebben veranderd en geïnspireerd. BeReal bestaat overigens al langer dan 2022: het is in 2020 verschenen en gemaakt door Fransen. Wat helpt bij de populariteit van de app is dat hij op zich weinig vastlopers en problemen kent, versus bijvoorbeeld het nu opkomende Twitter-alternatief Hive.

De iPhone-game van het jaar is Fortnite: grapje natuurlijk. De game van het jaar voor Apple-telefoons is Apex Legends Mobile geworden. Geen verrassing: het is al jaren een razend populaire game en in mei van dit jaar kwam de mobiele versie uit, waardoor het spel in één keer toegankelijk is gemaakt voor een veel groter publiek. Een goed teken, want dat maakt het spel inclusiever. Op iPad heeft Moncage de prijs gewonnen, op Mac Inscryption en op Apple TV El Hijo. Vier heel verschillende games die allemaal op hun eigen manier iets losmaken in de mens.