​BeReal wil betaalde opties bieden in 2023

Iedereen is nu druk bezig om BeReal te imiteren, maar de enige echte, echte app, dat is BeReal zelf. Tenminste, nu nog wel. Het overweegt betaalde opties toe te voegen aan de app. Dat zou pas in 2023 plaatsvinden, maar het haalt toch een beetje de glans af van dit zo fijne initiatief.

Niet perfect

Het gepolijste, perfecte ‘I woke up like this’-effect van Instagram, daar moest maar eens een einde aan komen. Onder dat mom is BeReal ontwikkeld. De Franse app is al jaren uit, maar beleeft dit jaar plotseling succes. Komt het omdat Instagram te veel op TikTok begint te lijken en zijn gebruikers van zich vervreemdt? Of is het dat gebruikers al die filters en perfectie nu er geen coronamaatregelen meer zijn gewoon helemaal zat zijn? Er is weer wat leuks te fotograferen, waardoor een BeReal veel aantrekkelijker is dan bijvoorbeeld tijdens lockdowns.

Wat de reden ook moge zijn, BeReal is razend populair. Jongeren gebruiken het, oudere jongeren gebruiken het: je kunt niet op een feestje komen zonder dat er iemand roept dat het NÚ BeRealtijd is, waarna iedereen opspringt om een grappige foto te maken in de twee minuten die de app je geeft om ‘real’ te zijn. Vervolgens maakt je telefoon een foto met zowel de front als de achtercamera, waarbij er geen filters of gekke hashtags worden toegepast. Geen stickers, geen url’s, helemaal niets. Het is die foto en dat is wat het is. Dagelijks schijnen 15 miljoen mensen actief te zijn op de app.