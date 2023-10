​Wat gebeurt er eigenlijk nog in het metaverse?

Meta veranderde in 2021 zijn naam naar Meta (het heette Facebook), omdat het volledig zou inzetten op het Metaverse. Toegegeven, we zaten toen allemaal thuis, middenin een coronaperiode waarin we de deur niet uitmochten, en ontsnappen naar zo’n metaverse leek dan wel heel aantrekkkelijk. Maar, inmiddels lijkt het metaverse een beetje doodgeslagen. Klopt dat ook, of is er simpelweg minder oog voor?

Hoe is het met het Metaverse?

Ten eerste werkt Meta nog steeds aan zijn metaverse, Horizon Worlds. Het geeft de avatars nu ook benen, in plaats van dat het rondzwevende torso’s zijn. Wel werkt het met aanzienlijk minder fondsen en mensen aan het metaverse en dat is niet ideaal. Aan de andere kant is Horizon Worlds een paar keer enorm neergesabeld en ziet Zuckerberg het als iets wat waarschijnlijk pas rond 2025/2026 echt lekker is doorontwikkeld en dan pas echt klaar is voor het grote publiek. Het metaverse van Meta zelf is dus wel degelijk nog in ontwikkeling, maar het gaat echt nog wel even duren voor we daar meer van horen.

Daarnaast is er Roblox: good old Roblox. Het startte ooit meer als een game, maar omdat je er je eigen werelden in kon bouwen en de makers ervan ook wat commerciële kansen zagen, is het nu eigenlijk het meest metaverse wat er momenteel ter wereld bestaat. Het idee van een metaverse is dat het ook wel vrij grootschalig is: het hoeft niet, maar het idee is dat het allemaal universums in universums zijn als het ware, dus dat maakt het per definitie iets vrij groots. Als je het metaverse wil ervaren, dan is op dit moment Roblox een goede optie. Het is free-to-play, het is toegankelijk en je kunt het zo downloaden om je eerste stapjes in zo’n metaverse-achtige omgeving te zetten.