​PostNL komt met eerste cryptopostzegel in Nederland

PostNL ontwikkelt een cryptopostzegel. Het gaat om de eerste Nederlandse cryptopostzegel waarbij het idee is dat postzegelverzamelaars deze zullen willen sparen. Het gaat dus niet om een nieuwe manier van frankeren, maar om iets wat als verzamelitem de boeken ingaat. Denk een beetje aan de speciale euromunten die soms worden geslagen, speciaal voor verzamelaars.

Cryptopostzegel PostNL ontwikkelde de virtuele postzegel samen met de Oostenrijkse post (dat al in 2019 met een cryptozegel op de proppen kwam) en hoopt een nieuwe generatie verzamelaars aan te spreken. Overigens is het wel mogelijk om post te frankeren met de nieuwe zegel. Dat komt omdat de ‘NL crypto stamp’, zoals het ding heet, bestaat uit twee gedeeltes. Enerzijds is het een fysieke postzegel, anderzijds heeft hij een digitale dubbelganger. Die dubbelganger wordt pas zichtbaar nadat je de QR-code op de fysieke postzegel scant. Kortom, helemaal alleen een virtuele postzegel is het ook alweer niet. Het is een wat vreemd concept, zeker omdat PostNL het over cryptopostzegel heeft. Het is namelijk niet zozeer een crypto, het is een NFT. De digitale zegel is een non-fungible token en dat is ook wat hem interessant maakt voor verzamelaars. NFT’s zijn de nieuwe virtuele kunststukken en een NFT bezitten betekent dat je het bewijs hebt van eigenaarsschap. We hebben de afgelopen tijd al veel NFT’s voorbij zien komen, waaronder een heleboel Bored Ape Yacht Club-apen en een Lamborghini.

NFT voor het grote publiek Hier zit hem ook wel een link met crypto, want NFT’s verhandel je via de blockchain, dat alles te maken heeft met crypto. Je kunt hem uiteraard ook zelf bewaren, dan staat hij in je wallet binnen die blockchain. PostNL zegt deze stap naar NFT’s te zetten omdat het graag zou zien dat de tokens toegankelijker worden voor een breder publiek. Hoewel het initiatief van PostNL charmant is, is het waarschijnlijk juist door die dubbele werking met een fysieke postzegel eerder een ingewikkeldere manier om NFT’s uit te leggen dan een gemakkelijke. Helemaal omdat we überhaupt nog niet weten hoe de cryptopostzegel van PostNL eruit komt te zien. Die van de Oostenrijkse Post hebben allemaal een uniek symbool en dat geldt straks ook voor die van PostNL. Hopelijk is het een dier, want Oostenrijk had een eenhoorn, walvis en een panda. Zou het een leeuw worden? Het zou ons niets verbazen. In ieder geval wil PostNL het graag spannend houden, omdat het op NLcryptostamp.nl stukje bij beetje zal laten zien hoe de cryptopostzegel eruit komt te zien.

PostNL Ook houdt het bedrijf nog even stil hoe groot de oplage van deze bijzondere postzegel is, of wanneer en waar je hem uiteindelijk kunt bemachtigen. Kortom, ze hebben duidelijk geleerd van andere NFT’s, namelijk om er een flinke hype rondom te creëren. Wel is al bekend hoeveel deze postzegel gaat kosten en dat is wel flink wat meer dan een gewoon exemplaar: 9,05 euro.