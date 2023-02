Nieuwe talentenshow Avastars zet vol in op TikTok

Na het zien van de eerste beelden en de enthousiaste reacties van deelnemers en juryleden is het niet vraag of de nieuwe ‘grensverleggende talentenshow’ Avastars een succes gaat worden. Daar is iedereen echt van overtuigd en dat enthousiasme is terecht want voor het eerst zien we een totaal nieuw concept van amusement, zeker in Europa. De enige vraag is hoeveel miljoen kijkers gaan afstemmen op deze nieuwe talentenshow waar avatars de show stelen.

Het lijkt op een televisieformaat uit Azië (in landen als Japen of Zuid-Korea) waar spelshows van een heel ander kaliber zijn. Daar zijn Avastars al jaren populair op alle denkbare devices tussen je smartphone en je ‘smart’ televisie. In Nederland kennen we dat nog niet en zal het een heel jonge doelgroep zeker kunnen gaan aanspreken.

TikTok zal de tv-uitzendingen gaan overstijgen

Het draait uiteindelijk om de tv-uitzendingen maar ‘the real Magic’ voor het potentiële succes van de nieuwe talentenshow komt uit China, bedacht door ByteDance, een van de grootste mondiale gebruikers van kunstmatige intelligentie en bedenker van TikTok. En met deze laatste hebben we misschien wel de gamechanger te pakken van dit concept.

Het is leuk dat er een vakjury is bestaande uit DJ Nicky Romero, Nick en Simon en choreograaf Dan Karaty, nice guys, geen vrouw, geen jongeren maar een beetje voorspelbare gasten die dit op de autopilot kunnen jureren.