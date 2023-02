André Kuipers: Nederland is een van de fel verlichtste plekken op aarde

Astronaut André Kuipers neemt je, in een nieuwe 6-delige documentaireserie, mee in het magische gevoel dat je krijgt als je vanuit de ruimte naar de aarde kijkt. Het is een unieke blik op Nederland, met indrukwekkende natuurbeelden, nooit eerder vertoonde ruimtebeelden en verhalen van bevlogen natuurliefhebbers. Met Kim van Kooten als verteller draait het in aflevering 1 om 'licht'. Nederland is een van de lichtste plekken op aarde en daarmee ook een van de meest lichtvervuilende landen ter wereld. Zodra de zon achter de horizon verdwijnt, springt in ons land het licht aan. Is het tijd om het licht wat vaker uit te laten?

Het belang van licht

Licht is ontzettend belangrijk voor de mens. Wij zijn geen nachtdieren en gebruiken licht op zoveel manieren. We hebben de zon niet alleen nodig als energiebron, maar ook om maximaal te kunnen functioneren. ‘s Nachts kunnen wij niet veel als mens, dus zetten wij massaal de lichten aan als het donker wordt. Vroeger was dat anders. “Ontelbare wezens op aarde moeten wennen aan de introductie van kunstlicht. Hun levens zijn afgestemd op duisternis en daglicht. Kunstlicht heeft een enorme impact op de natuurlijke balans”, aldus André Kuipers. Nederland is een van de lichtste plekken op aarde, maar hoe heeft het zover kunnen komen?