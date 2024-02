Zeeman opent eigen virtuele winkel in Roblox tijdens Fashion Week

Zeeman is niet vies van een marketingstunt en opent een eigen virtuele winkel in Roblox tijdens de Fashion Week om het probleem van jongeren die veel geld uitgeven aan luxe merken in online videogames aan de kaak te stellen. Wereldwijd spenderen gamers miljarden aan virtuele items, waaronder kleding voor hun avatars. Zeeman wil laten zien dat je er in de digitale wereld ook goed uit kunt zien zonder veel te betalen.

Met meer dan 70 miljoen dagelijkse gebruikers is Roblox een populaire bestemming voor dure modemerken. Zeeman wil dit fenomeen onder de aandacht brengen door tijdens de Fashion Week een eigen brandstore te openen in Roblox. De winkel biedt tijdloze basics aan voor de laagste prijs binnen Roblox. Avatars kunnen de store binnenstappen en persoonlijk worden begroet door NPC Sailor Stan. Hier vinden ze Zeeman basics zoals T-shirts, sokken en boxers, perfect om te dragen over dure merkkleding als statement.

Speciaal voor Roblox gebruikers

De campagne omvatte verschillende influencers en creators, waaronder Meisje Djamila en Lotte uit Nederland en Beley en Ronja uit Duitsland. Zeeman lanceerde de virtuele winkel gisteren voor alle Roblox-gebruikers en zal enkele maanden in de lucht blijven. De basics blijven gedurende deze periode beschikbaar voor de laagst mogelijke prijs. Bovendien gaf Zeeman enkele gelimiteerde items gratis weg tijdens de livestream.



Zeeman benut hiermee zijn bekendheid als winkel voor kwalitatieve basics en textiel voor het hele gezin, tegen de laagst mogelijke prijs. Met meer dan 1.350 winkels in verschillende landen en een online shop, blijft Zeeman zijn missie voortzetten om betaalbare kwaliteitsproducten aan te bieden, terwijl het zuinig blijft op mensen, middelen, milieu en maatschappij.