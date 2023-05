Zeeman komt met betaalbare designzonnebrillen

Zeeman, bekend van de sokken, het ondergoed en de merchandise, heeft een nieuwe rage bedacht om op in te spelen. Nu de zon weer regelmatig in onze ogen prikt heeft Zeeman het helemaal bedacht: designzonnebrillen, maar dan gewoon van de Zeeman. Voor een prijs van 24,99 euro of 49,99 euro (vrij hooggeprijsd voor Zeeman-begrippen) heb je zo een designzonnebril te pakken. Het lijkt nét designer.

Van design naar prijsfijn

Het wil dat mensen de uitdaging aangaan: kan het echt, designkwaliteit voor een lage prijs? Het is de klanten om een passende bril uit te zoeken en de uitdaging aan te gaan. Op het terras, in het park, op het strand of in de auto: even die designerbril op de neus schuiven en ervoor gaan. Volgens Zeeman zijn de brillen door een gerenommeerde designer gemaakt, maar wie precies zegt het dan weer niet. Aan de andere kant: de ‘echte’ designerbrillen van de Gucci’s en Prada’s van deze wereld schijnen ook allemaal door dezelfde fabrikant in elkaar te worden gezet.

Je krijgt geen luxe brillenkoker, geen zakdoekje en je koopt het niet in een speciale winkel alleen voor zonnebrillen: het ligt gewoon naast de onderbroeken in de Zeeman in de digitale winkel van het merk (dus niet in de gewone winkels). Volgens de designer en Zeeman kan een designbril van premium kwaliteit prima de deur uit voor 24,99 euro. Het grootste verschil met de dure fashionmerken is dat er hoge marges zitten op alle tussenschakels: de warenhuizen en de zonnebrillenwinkels waar ze liggen bijvoorbeeld.