​Nieuwe Skeer-collectie van Zeeman gaat viral

“S-K-E-E-R, dat is miljonair. S-K-E-E-R, dat is geen colbert.” Nee, dat is het duidelijk niet. De voordelige kledingwinkel Zeeman biedt vanaf 19 november de Skeer streetwear-collectie. Het heeft rapper en podcaster Hef bereid gevonden om zijn boegbeeld te zijn. Een rol die hij goed kan dragen.

Imago Zeeman

Zeeman heeft een bijzonder imago. Er komen vooral veel ouders voor voordelige kleding voor hun kinderen of volwassenen in het algemeen voor hun basics. Zeeman is een oer-Hollands merk en daarom komt het er ook al jaren mee weg kleding te maken met groot zijn eigen merk of lettertype erop. Sportsokken waar met koeienletters op staat dat ze 0,99 euro kosten, de bekende Zeeman geel met blauwe boxershort en Zeeman-rand: het zijn bestsellers omdat mensen het grappig vinden om met zo’n goedkoop merk te koop te lopen.

Geen wonder dus dat die Skeer-collectie dagen voordat hij ook maar in de online winkel ligt al viraal gaat. Hef maakte er een catchy nieuwe track bij en het zijn ook echt items die nu trendy zijn: een bomberjack, een joggingbroek met Skeer op de achterkant en zelfs een pluchen vissershoesje. Skeer moet precies hetzelfde gaan doen als die eerdergenoemde sportsokken en boxershorts: laten zien dat het prima is om goedkope kleding te dragen in plaats van dure merken. Skeer betekent dan ook blut.