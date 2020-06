Zeeman komt weer met een hip fashion-item: een 3-in-1 mini-tasje

Het imago van het ooit zo suffe Zeeman is de laatste jaren flink positiever geworden. De keten, vooral bekend van de goedkope kleding en ander textiel, kwam al eens met een betaalbare trouwjurk, hippe slippers en sneakers. Nu hebben ze weer een nieuw fashionable item en dat is een 3-in-1 mini-tasje. In de herkenbare gele kleur van Zeeman. En we moeten zeggen: die is ontzettend leuk!

Betaalbaar geel tasje van Zeeman

Voor de prijs (€ 9,99) hoef je het niet te laten, dus ren naar die winkel bij je in de buurt. Het tasje zou zomaar eens binnen no-time uitverkocht kunnen zijn. Vanaf vandaag (29 mei) verkrijgbaar. Kijk en oordeel zelf!