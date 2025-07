Helsinki Airport opent ’s werelds eerste sauna tussen de startbanen

Finland en sauna’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden – maar dat het ooit zó letterlijk zou worden genomen, had niemand verwacht. In juni opende Helsinki Airport de allereerste echte runway sauna ter wereld. Niet in een lounge, niet ergens verscholen in een VIP-ruimte, maar gewoon tussen de landingsbanen in. Midden op het asfalt, waar normaal vliegtuigen taxiën.

Een stunt? Zeker. Maar ook veel meer dan dat. De actie van luchthavenexploitant Finavia, in samenwerking met creatief bureau SEK, was een masterclass in cultureel sterk merkdenken. Voor één dag konden geselecteerde reizigers – net geland of klaar om te vertrekken – plaatsnemen in een traditionele Finse sauna, op enkele meters van het vliegtuigverkeer. Een symbolische overgang van de drukte van reizen naar de kalmte van Finse eenvoud.

Van doorreis naar bestemming

“Alleen Helsinki Airport kan je een transit naar het Finse geluk bieden,” zegt Anna Tuomi, marketinghoofd bij Finavia. En inderdaad: wie op HEL (zoals de luchthaven internationaal heet) landt, komt direct in aanraking met de typische Finse waarden. Rust, ruimte, warmte – letterlijk en figuurlijk.

De boodschap werd kracht bijgezet door gerichte campagnes in het VK en Duitsland, met slimme inzet van social media en digitale interactie. Reizigers kregen gepersonaliseerde saunatips van het luchthavenpersoneel en werden op subtiele wijze uitgenodigd om van hun overstap een belevenis te maken.