​Stofzuiger of steelstofzuiger: wat past beter bij jou?

Je stofzuiger heeft het begeven, of misschien droom je gewoon al een tijdje van een steelstofzuiger. Is die echt zoveel beter dan de goede oude ‘hond’-stofzuiger die je achter je aan sleept? We zetten de twee typen stofzuigers naast elkaar.



Het wordt vaak een ‘gewone’ stofzuiger genoemd, maar eigenlijk is het een sledestofzuiger. De steelstofzuiger is steel van bloemensteel, en niet van het Engelse woord voor staal (dat wordt namelijk nog wel eens door de war gehaald, mede omdat dit type stofzuiger een wat ‘stalen’ uitstraling lange, harde buis heeft). Het doel van beide is hetzelfde: je helpen zorgen dat stof en gemorste dingen worden verwijderd uit je huis. Ook zijn ze er allebei in varianten met en zonder zak, al is de zak bij sledestofzuigers wat normaler en zien we bij de steelstofzuigers vooral soorten met gewoon een bak, in plaats van een zak. Maar verder zijn er veel verschillen tussen de twee.

Opbergen

Een steelstofzuiger hang je vaak op aan de muur zodat hij meteen in de lader zit. Een sledestofzuiger is wat dat betreft heel anders, omdat die wat meer ruimte inneemt. Op dit gebied heeft de steelstofzuiger dan ook wel een streepje voor. Denk er wel om dat als je steelstofzuiger enigszins prominent in het zicht hangt, je niet te lang stof in het apparaat laat zitten, want dat ziet er niet zo appetijtelijk uit.

Wendbaarheid

De trap op, achter een deur langs: het is iets dat je met een sledestofzuiger niet doet, omdat je telkens verstrikt raakt in de draad of het wat logge ding steeds moet vasthouden (trede na trede). Een sledestofzuiger is een stuk lomper en maakt dat je wat minder makkelijk kan bewegen en op allerlei plekken kunt komen. Ook moet je bij een sledestofzuiger af en toe de stekker uit het stopcontact trekken en in een ander stopcontact doen, wat het klusje toch wat vertraagt ten opzichte van een steelvariant.

Zuigkracht

Nu klinkt het alsof de sledestofzuiger de moeite wat minder waard is, maar dat is niet helemaal correct. Omdat de sledestofzuiger in het stopcontact zit, kan hij namelijk wel vaker een hogere zuigkracht leveren. Zo hoef je niet twee keer over hetzelfde stuk en dat levert juist weer tijd op. Hij kan meer kracht krijgen en dus ook gebruiken om zelfs hardnekkiger stof de baas te blijven.

Accuduur

En dan is er natuurlijk de accuduur: daar heb je bij een gewone stofzuiger geen last van: die heeft niet eens een accu, omdat je die met snoer gewoon in de muur plugt. Bij een steelstofzuiger kan het voorkomen dat de accu leeg is, net als jij nog even die laatste touch wil geven aan je huis voordat er gasten komen. Dat zijn vervelende situaties, waar je met een ouderwetse stofzuiger geen last van hebt.

Je zou natuurlijk ook kunnen kiezen om helemaal zelf niks te doen en de robotstofzuiger het vuile werk te laten opknappen.