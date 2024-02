​De voordelen en nadelen van een petroleumkachel

De houtkachel ken je waarschijnlijk wel, maar die zorgt voor veel ongezonde lucht in en om je huis. Tijd om te investeren in een nieuwe kachel. Je kunt een petroleumkachel overwegen: dit is een kachel die werkt op kerosine/petroleum. Die zorgt heel snel voor een grote warmte in huis.

Een petroleumkachel vind je niet overal, je kunt ze bijvoorbeeld online kopen bij petroleumkachel.nl. Er is echter wel iets dat je moet weten, voordat we de voordelen en nadelen induiken: de verschillen. Er zijn laserkachels, kouskachels en gevelkachels, die vooral verschillen in timers en thermostaten. Het ene is eigenlijk wat moderner dan het ander, maar in de basis is de werking hetzelfde.

Voordeel: je stookt je huis snel warm

De meeste kachel hebben even tijd nodig om warm te worden, maar dat geldt niet voor dit exemplaar. Zeker nu het de laatste tijd ineens is omgeschakeld van herfstachtige regen in december naar winterkou in januari, is het fijn om het huis snel warm te kunnen stoken. Met deze kachel kan het en dat betekent dat je niet hoeft te investeren in allerlei slimme mogelijkheden voor de verwarming thuis: kom je van een strandwandeling vernikkeld terug, dan heb je jezelf en je woonkamer binnen een mum van tijd warm met dit type kachel.

Nadeel: je gebruikt een fossiele brandstof

Net als dat vliegtuigen op kerosine vliegen en dat niet zo milieuvriendelijk is, geldt dat ook voor de petroleumkachel. Althans: het klopt dat je een fossiele brandstof verbrandt en dat heeft nu eenmaal uitstoot. Het is echter niet zo dat petroleum heel erg slecht is voor de gezondheid als je de kachel goed gebruikt en goed ventileert. Ook moet je het niet rechtstreeks inslikken, maar dat zou je sowieso moeten laten: dan is er immers minder om warmte uit te halen.

Voordeel: je doet heel lang met weinig brandstof

Je kunt echter wel heel lang doen met die brandstof. Heb je 20 liter petroleum, dan kun je daarmee tot 100 uur lang stoken. Dat betekent dat dit uiteindelijk toch een vrij zuinige kachel is. Je haalt er bovendien een hoog rendement uit, waardoor het relatief goedkoop is om te gebruiken, nadat je de kachel eenmaal hebt aangeschaft.

Nadeel: het is niet reukloos

Het is niet zo dat je hele huis naar petroleum ruikt, maar je gebruikt hiervoor wel een brandstof die nu eenmaal een opvallende geur heeft. Waarschijnlijk ruik je die wel een beetje, waardoor je merkt dat de kamer waar de kachel staat, een andere geur heeft dan de andere kamers in huis. Moderne petroleumkachels zijn zo gebouwd dat je zo min mogelijk last zou moeten hebben van de geur, maar het is nooit 100 procent geurloos.

Voordeel: kan in alle woningen

Petroleumkachels worden vaak gebruikt om één ruimte van warmte te voorzien, vooral wanneer deze geen centrale verwarming heeft. Het voordeel aan een petroleumkachel is dat ze je ze in elk huis kwijt kunt: ze zijn er in veel soorten en maten, ze passen in een oud en een nieuw huis. Let wel op: nieuwe huizen zijn vaak goed geïsoleerd, dus daar is het vaak nog sneller warm.

Nadeel: ze zijn duurder in aanschaf

Een petroleumkachel is in aanschaf ongeveer net zo duur als een gaskachel en dat maakt het een duurder type dan bijvoorbeeld de elektrische kachel of ventilatorkachel. Je moet denken aan een prijs van tussen de 80 en 350 euro, al zijn er uiteraard uitschieters.