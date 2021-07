​Positief aan corona: minder fossiele brandstoffen verbruikt

De US Energy Information Administration ( EIA ) schrijft dit in een nieuw rapport. Amerikanen gebruikten met zijn allen veel minder fossiele brandstoffen. De consumptie van petroleum, natuurlijke gassen en kool zijn met 9 procent gedaald vergeleken met 2019. De EIA houdt deze cijfers bij sinds 1949. Hoewel ze meestal een stijgende lijn laten zien, toont 2020 ineens een flinke terugloop die nog nooit eerder is gezien.

Klaar voor een opzienbarend weetje? De Verenigde Staten heeft in één jaar tijd minder fossiele brandstoffen verbruikt dan in drie decennia bij elkaar. 2020 was door het coronavirus natuurlijk een nogal ander jaar dan al die jaren daarvoor. Mensen hoefden niet meer met de auto naar werk, er werd nauwelijks gevlogen, enzovoort. Reden voor de Verenigde Staten om eens positief in het nieuws te komen over olie, gas en kool.

Het feit dat er zoveel minder verbruik is van fossiele brandstoffen heeft nog een ander voordeel, dan alleen het feit dat de lucht schoner blijft. Er zijn overschotten, want veel olieraffinaderijen zijn doorgegaan met de productie. In april 2020 gingen die olieprijzen al zodanig naar beneden dat ze zelfs onder het nulpunt kwamen. Het is echter niet alleen te wijten aan het coronavirus. Zo had Noord-Amerika een warmere winter, waardoor er minder energie nodig was om huizen te verwarmen.

Beter voor de aarde

Het scheelt natuurlijk in de portemonnee van mensen dat ze geen brandstof hoefden te kopen, maar het helpt de natuur ook. De broeikasgassen door het verbranden van fossiele brandstoffen waren op zijn laagst sinds veertig jaar. Er zijn in de Verenigde Staten bovendien veel initiatieven om die sowieso te verlagen. In 2005 was de gemeten uitstoot van Amerika het hoogst. Biden heeft net weer een klimaatakkoord getekend om te zorgen dat er minder initiatieven rondom fossiele brandstoffen worden gestart. Bovendien hebben Amerikanen wind- en zonne-energie helemaal gevonden.