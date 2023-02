​Augmented Reality: Xiaomi verrast op MWC met AR Smart Glass

Xiaomi heeft op Mobile World Congress in Barcelona een nieuwe augmented realitybril aangekondigd. Het gaat om een draadloos exemplaar dat Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition heet. Het is voor het eerst dat het Chinese merk een draadloze augmented realitybril maakt met distributed computing. Hij weegt maar 126 gram dankzij het gebruik van magnesium-lithuimlegering, koolstofvezels en een silicium-zuurstofanodebatterij.

Het scherm in de bril kan zich op retinaniveau aan de lichtomgeving aanpassen voor de meest ideale setting. Van alle AR-brillen is deze bril het dichtst bij retinaniveau, laat het Chinese bedrijf weten. Heb je een smartphone die compatibel is met Snapdragon Spaces, dan kun je de bril gebruiken om je handbewegingen te detecteren of de beelden van het apparaat op grote schermen weer te geven.

De AR Smart Glass werkt op het Snapdragon XR2 Gen 1-platform. Xiaomi heeft een eigen communicatieconnectie gemaakt waarbij latentie laag is en er gebruik kan worden gemaakt van Snapdragon Spaces XR. De latentie is 3 milliseconde tussen de smartphone en de bril als hij draadloos is verbonden, met een full link latentie van 50 milliseconde. Dat betekent dat je de content razendsnel op de microled-schermen kunt zien.

Een eerdere versie van de slimme bril van Xiaomi.

Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition

Je kunt deze bril met één handgebaar al aansturen, omdat de gewrichten van de binnenste vingers worden gebruikt om bewegingen te herkennen. Het tweede gewricht van de middelvinger is directionale aansturing en het tweede gewricht van de wijsvinger is opwaartse aansturing. Zo kun je de bril in vier richtingen aansturen. Tekstinvoer werkt met een soort T9: waarbij je met je duim in het vingergebied kunt tikken. Schuif je je duim over je wijsvinger, dan sluit je een applicatie af of start je er juist een op.

De helderheid van dit apparaat is 1200 nit, wat vrij hoog is. Maar je wil natuurlijk weten wat je er precies op kunt. Je kunt via Mi Share applicaties streamen op een groot scherm. TikTok en YouTube zijn goed op de bril te gebruiken, omdat ze de schermen optimaal gebruiken. Je kunt zelf via gebaren bepalen hoe groot YouTube moet worden weergegeven. Je kunt ook de screencast van je televisie oppakken en kijken op je bril, of een lamp aan en uit zetten met ruimtelijke gebaren. Daarnaast kun je een ruimtelijke audio-ervaring krijgen waarbij virtuele luidsprekers aan de echte omgeving worden gelinkt.

De nieuwe Xiaomi 13 werkt sowieso samen met de Xiaomi Wireless AR Smart Glasses Discovery Edition, maar dus ook andere apparaten die Snapdragon Spaces-ready zijn. Ook werkt de bril met OpenXR en Microsoft MRTK. Wat het apparaat echter kost en wanneer hij verschijnt, dat moet nog blijken.