5 dingen die een augmented reality-bril moet kunnen

De toekomst is.. augmented. Hoewel er elk jaar wel wordt aangekondigd dat VR-brillen en het kleine zusje AR-brillen dat jaar hun ‘big break’ krijgen, lijkt dat mede door het metaverse echt te gaan gebeuren. Alleen voert augmented reality waarschijnlijk de boventoon. Maar, wat willen we nu precies van zo’n AR-bril?

Toch zouden we in een nieuwe AR-bril zeker weer een camera willen zien. We leven zoveel op social media, het is leuk om als er iets grappigs gebeurt snel de camera aan te kunnen zetten. Er bestaan ook al diverse nieuwe AR-brillen die van camera’s zijn voorzien, zoals de Ray-Ban x Facebook-bril en Spectacles van Snap. Wat de AR-bril wel nodig heeft, dat is een lampje om mensen te laten zien dat je filmt.

Laten we meteen door de zure appel heen bijten, want augmented reality heeft niet de beste reputatie. Helaas komt dat door iets wat tien jaar geleden is ‘gebeurd’. Toen werd namelijk de Google Glass voor het eerst getoond. Een augmented reality-bril met niet bepaald het meest sexy uiterlijk, maar ook nog een camera erop die niet door iedereen evenzeer werd gewaardeerd. Mensen vreesden voor hun privacy en zagen het niet zitten om stiekem te worden gefilmd.

Pupillen tracken

Je kunt natuurlijk met een soort controller in je zak gaan lopen om je AR-bril aan te sturen, maar uiteraard is het pas echt ideaal als je je pupillen kunt laten tracken. Stel je voor dat je straks naar een smarthome-apparaat in je huis kijkt en je bril je vraagt of hij het aan moet zetten. Je hoeft dan alleen naar links of rechts te kijken om ja of nee te selecteren en je bestuurt zonder iets te zeggen of aan te raken/wijzen je smarthome.

Het tracken van waar je kijkt is niet nieuw in de wereld van virtual reality, al wordt er meestal in menu’s genavigeerd met een controller of door het hele hoofd te bewegen. Alleen de pupillen gebruiken is net even wat subtieler, al moet je er wel rekening mee houden dat je bij dagdromen misschien onbedoeld zaken inschakelt.