ViaPlay kun je nu ook een dagje nemen: voor de hoofdprijs

ViaPlay dagpas

Dat is helemaal niet goedkoop: je kan waarschijnlijk beter tijdelijk een abonnement op de Scandinavische streamingdienst nemen, want dat kost 16 euro per maand. Dat is na de recente prijsstijging niet goedkoper, maar je kunt dan wel een hele maand kijken in plaats van slechts een dag. ViaPlay zendt niet alleen sport uit, er zijn ook films en series op te zien (al is het aanbod wat sober). 8 euro is dus de helft van de prijs en dan neem je het niet af bij Viaplay, maar bij KPN, wat dan toch weer een wat onhandige tussenschakel is.

Maar aan de andere kant: als je om wat voor reden dan ook problemen hebt waardoor zo'n dagpas de enige optie is, dan hoef je in ieder geval niks te missen. Twee bier op het terras waar je F1 kunt kijken is net zo duur. Plus, je zit nergens aan vast en dat is wel prettig. KPN geeft je toegang tot voorkeuzekanaal 290 en dan kun je dus via je decoder naar de dienst kijken. Wel lijkt het alleen ban toepassing te zijn op het Formule 1-aanbod van ViaPlay, dus mogelijk heb je niet eens toegang tot alles wat ViaPlay te bieden heeft.