SkyShowtime voltooit deze maand Europese uitrol

Vandaag is SkyShowtime in de rest van Centraal- en Oost-Europa aanwezig, met markten als Albanië, Hongarije, Kosovo, Noord-Macedonië, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië. Met de lancering in Spanje en Andorra op 28 februari is de geslaagde uitrol van SkyShowtime nu compleet.

Na een exclusief lanceringsevenement in Amsterdam in november 2022, waarbij veel internationale beroemdheden aanwezig waren, sloot SkyShowtime het jaar af door voor het eerst naar Centraal- en Oost-Europa te gaan, met lanceringen in Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Montenegro, Servië en Slovenië in december.

De marktintroductie begon in september, toen SkyShowtime in première ging in Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden. In oktober bracht de dienst zijn premiumaanbod van Hollywoodfilms en exclusieve nieuwe series van 's werelds beste studio's naar Nederland en Portugal.

SkyShowtime , de nieuwe Europese streamingdienst, maakt vandaag bekend de succesvolle Europese uitrol in 2023 afgerond te hebben. Hiermee zal het premiumaanbod op 28 februari worden uitgebreid naar de laatste markten, namelijk Spanje en Andorra. De streamingdienst, die in februari 2022 alle noodzakelijke vergunningen kreeg, zal in slechts vijf maanden in meer dan 20 markten uitgebracht zijn.

Spaanstalige Originals



Vandaag kondigde SkyShowtime ook twee Spaanstalige SkyShowtime Originals aan die binnenkort op de dienst te zien zullen zijn, namelijk de langverwachte series Bosé en Los Enviados. Daarnaast kondigde het bedrijf aan dat er in de komende maanden verschillende nieuwe en exclusieve series op SkyShowtime in première zullen gaan, waaronder Fatal Attraction, Grease: Rise of the Pink Ladies, A Town Called Malice, Lioness en Rabbit Hole. Yellowstone S5 deel B gaat in de komende maanden ook in première.

HBO Max Originals



Vorige maand kondigde SkyShowtime in een grote overnamedeal ook aan dat het in heel Europa de exclusieve rechten had verworven voor 21 HBO Max European Originals, waaronder 168 afleveringen van originele scripted programma's. Drie nooit eerder vertoonde series worden uitgebracht als SkyShowtime Originals en gaan op SkyShowtime in wereldpremière. Deze series zijn ID (Finland en Zweden), The Winner (Tsjechië en Slowakije) en Warszawianka (Polen). Ook het tweede seizoen van Por H o Por B (Spanje) gaat op SkyShowtime in première De overname zet vaart achter de uitbreiding van SkyShowtime naar originele programma's en versterkt zijn lokale contentaanbod in alle markten.

Skyshowtime kijken?

De dienst is beschikbaar via de de website en de SkyShowtime-app op Apple iOS, tvOS, Android-apparaten, Android TV, Google Chromecast en LG TV. Maar vandaag kondigde SkyShowtime ook een samenwerking met Samsung aan. Vanaf 14 februari kunnen klanten in alle markten SkyShowtime kijken op geselecteerde Samsung Smart TV's.

SkyShowtime is speciaal voor Europa opgericht en heeft teams in zes regionale kantoren. De apps en content zullen in 18 verschillende talen beschikbaar zijn.

Wat kijk je op SkyShowtime?

SkyShowtime-klanten krijgen toegang tot exclusieve televisiepremières van recente bioscoopfilms van Universal Pictures en Paramount Pictures, nieuwe en exclusieve series, content voor kinderen en families en een selectie van iconische titels en boxsets van Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios en Peacock - die allemaal op één plek te bekijken zijn.

Meer weten? Zie hieronder: