Nieuwe AI Kersthit: ‘Christmas With You There’

Wat krijg je als je een radio-presentator en een AI-expert zonder enig muzikaal talent een Kersthit willen maken? Kees Dorresteijn (BNR Nieuwsradio) en Remy Gieling (ai.nl) hebben de handen ineengeslagen om met behulp van AI een nieuwe kerstervaring te creëren. Het resultaat: Christmas With You There, nu beschikbaar op Spotify en YouTube Music, en met unaniem lovende reacties van zowel luisteraars als muziekcritici.

Mens en machine

Hoewel het nummer volledig is gegenereerd met AI, speelde menselijke creativiteit een cruciale rol in het proces. “Het maken van de juiste prompts voor de songtekst en de melodie was een kunst op zich,” vertelt Remy Gieling. “We wilden een lied dat raakt, dat niet voelt als een product van een algoritme, maar als een echte kerstklassieker.”

De AI-tool leverde indrukwekkende muziek- en stemlagen, maar het was de menselijke touch die het nummer echt afmaakte. Audio-editor Gijs Frieseen bracht alles samen, perfectioneerde het geluid en voegde live opgenomen gitaarpartijen, een tamboerijn en andere instrumenten toe. “Gijs fungeerde als een assistent van het algoritme, waardoor het nummer echt geschikt werd voor de radio,” aldus Dorresteijn.

Artiestenduo Silicon Waves

“We wilden voor de samenwerking een naam die zowel de technologie als de muziek eer aan doet,” legt Kees Dorresteijn uit. “Silicon Waves voelt perfect: een knipoog naar Silicon Valley, waar deze AI-technologie is ontstaan, en naar de audiowaves die muziek tot leven brengen. Het is een combinatie van innovatie en creativiteit – precies wat we met dit project wilden laten zien.”