Fans starten crowdfunding voor Mol en Plooij

Nog altijd kunnen heel veel Formule 1 fans het maar moeilijk verkroppen dat de mastodonten onder de F1 commentatoren, Olav Mol en Jack Plooij, ‘aan de kant geschoven zijn’. De nieuwe zendgemachtigde, Viaplay, vond het tijd voor nieuw bloed. Daar mag je van alles van vinden, maar het is hoe dan ook hun goed recht om eigen plannen te ontvouwen.

Dat hebben Mol en Plooij inmiddels ook gedaan. Fans kunnen de twee heren tijdens Formule 1 weekenden volgen via de online radiozender F1Radio die ze zelf hebben opgezet. Als je die zender samen met de beelden van Viaplay of F1 TV Pro beluisert en bekijkt, dan is het net alsof er niets veranderd is. Ok, de twee mannen zijn niet meer te zien en ook niet meer lijfelijk aanwezig op de circuits, maar dat is een detail.

3 ton voor een jaartje op de grid

Een detail dat Mol en Plooij zelf niet in de laatste plaats graag anders zouden willen zien. De twee heren steken dan ook niet onder stoelen of banken dat ze graag weer op de grid zouden willen rondlopen. Commentaar, en interviews, op locatie is toch heel wat anders dan – zoals Eurosport commentatoren dat vaak moeten doen – in een hokje, ver weg van de actie, naar een paar schermen kijken terwijl je commentaar geeft.

Echter, zo liet Olav Mol onlangs weten, voor een jaartje op de grid, met accreditatie, de reizen, het verblijf etc, hebben de mannen minimaal 3 ton nodig. Dat geld hebben ze niet. Dus dacht een fan ‘Daar kunnen we wel wat aan doen’. Hij startte twee dagen geleden een crowdfunding actie om de benodigde 300.000 euro bij elkaar te harken. Inmiddels (stand op 3 mei rond 11u00) zijn al meer dan 360 donaties binnen en staat de euroteller op zo’n 5300 euro. Mocht de actie in dit tempo – zo’n 3.000 euro per dag – doorlopen, dan is het streefbedrag over ruim drie maanden, rond de zomerstop van het F1-seizoen, binnen. We zullen zien.