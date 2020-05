Olav Mol voor het eerst te horen in de officiële F1 game

Codemasters kondigt vandaag aan dat Nederlands bekendste F1 -commentator, Olav Mol, F1 2020, de officiële videogame van het 2020 FIA Formula One World Championship voorziet van zijn iconische Nederlandse commentaar.



Virtueel commentaar



De Nederlandse F1-verslaggever is al sinds 1991 te horen als F1-commentator en heeft al meer dan 500 F1-races voorzien van zijn deskundig en iconisch commentaar. In 2016 werd zijn historische commentaar van de eerste F1-overwinngen van Max Verstappen in Barcelona bekroond met de Theo Koomen award, de prijs voor het beste sportverslag. Naast zijn huidige werk maakt de geprezen reporter nu dus ook de stap naar het virtuele commentaar in de officiële game F1 2020, die voor het eerst ook volledig in het Nederlands wordt uitgegeven in de Benelux.

"Het was een flinke uitdaging maar ook ontzettend leuk om ook in F1 2020 het verslag te mogen doen. Niet alleen is F1 erg populair in Nederland door het succes van Max Verstappen en de terugkeer van het Circuit Zandvoort op de racekalender, maar is de sport virtueel, met miljoenen spelers, ook populairder en realistischer dan ooit. Om als commentator dan ook onderdeel te zijn van de grootste racegame ter wereld is voor mij een enorme eer,"­ aldus Olav Mol.

Vanaf 10 juli in de winkel



F1 2020 wordt op vrijdag 10 juli 2020 uitgebracht voor het PlayStation 4 computer entertainment-systeem, de Xbox One familie, waaronder de Xbox One X, Windows PC (DVD en via Steam) en Google Stadia.

Spelers die de Michael Schumacher Deluxe Edition aanschaffen ontvangen exclusieve content en krijgen drie dagen vervroegde toegang tot de game. Vanaf dan kunnen spelers het commentaar van Olav Mol bewonderen en een volledige Grand Prix ervaren op het Circuit van Zandvoort in F1 2020.