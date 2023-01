Disney+ wordt weer duurder: een tientje per maand

Disney+ gooit weer de prijzen omhoog. De streamingdienst is de afgelopen jaren al twee keer omhoog gegaan in prijs. Het is gelukkig niet zo’n groot bedrag als bijvoorbeeld ViaPlay vraagt, maar de prijs van het abonnement van de streamingdienst gaat wel met 1 euro per maand omhoog. Of, als je een jaarabonnement hebt, met tien euro per jaar.

Disney+ duurder

Hoewel dat geen gigantische stijging is, is het juist in een tijd waarin alles duurder wordt geen enorm leuk bericht. Plus: er is een flinke oorlog gaande in de wereld van streamingdiensten en het is misschien geen goed idee om dan juist die 10 euro aan te tikken. Dat is niet alleen veel meer dan de 6,99 euro die Disney+ bij introductie kostte: je ervaart het psychisch ook als aanzienlijk duurder.

6,99 euro voelt voor veel mensen meer als 5 euro dan als 10 euro. Maar als de prijs 9,99 is, dan voelt dat natuurlijk wel als 10 euro: dat is het praktisch ook. En dat is toch weer een nulletje erbij. Dat geboel kan net dat verschil maken om een streamingdienst wel aan te houden, of toch maar op te zeggen tot er weer een interessante serie is. En dat is spannend in een tijd waarin streamingdiensten over elkaar heen buitelen om maar met mogelijkheden te komen om abonnees te houden.