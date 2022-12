​Wat we in 2023 kunnen verwachten op Netflix, Disney+ en meer

Er komen nog wat toffe dingen aan in 2022, waaronder Glass Onion op Netflix en Amsterdam op Disney+, maar we kijken toch stiekem alvast een beetje naar 2023. Wat kunnen we dan verwachten op onze favoriete streamingdiensten?

Netflix Netflix begint het jaar 2023 sterk, maar niet per se met eigen content: er komen vooral veel filmklassiekers op de streamingdienst te staan. Er is echter één productie bij die wel origineel is, namelijk Kaleidoscope, dat een Oceans Eleven-achtige feel zou hebben. Er wordt reikhalzend uitgekeken naar het nieuwe seizoen Ginny & Georgia in januari en het eerste seizoen Totenfrau, maar ook That 90’s Show, een soort opvolger van de immens populaire That 70’s Show. In februari komt er een nieuw seizoen You aan en er wordt een nieuw seizoen van The Witcher en van Lupin verwacht, al is het nog onbekend wanneer precies. In maart komt het nieuwe seizoen Shadow & Bone uit, maar verder is het nog een vraag wat Netflix nog meer brengt in 2023.

HBO Max/Discovery Plus Het grootste streamingnieuws van 2023 wordt waarschijnlijk de samenvoeging van HBO Max en Discovery Plus, dus we noemen ze vast samen. Op Discovery+ verwachten we in 2023 een nieuw seizoen van Heartbreak Island en van Deadliest Mums and Dads, en op HBO Max het vierde seizoen van het immens populaire Succession. Verder begint HBO Max het jaar waarschijnlijk (en hopelijk) heel sterk met de game-verserie-ing The Last of Us, die al maanden kan rekenen op enorm veel hype. En ja, ook HBO Max wordt in januari 2023 voorzien van een hele berg filmklassiekers.

Videoland Net als Netflix wordt ook Videoland in januari 2023 overspoelt met films. Daarnaast wordt in januari het nieuwe seizoen van het programma Echte Meisjes in de Jungle verwacht, onder leiding van Valerio Zeno. Verder is het nog wat stilletjes. De streamingdienst teert waarschijnlijk nog even op Sleepers, de Mocro Maffia-achtige crimiserie waarmee het 2022 heeft afgesloten.

Amazon Prime Video Prime Video belooft 2023 sterk te starten met de nieuwe reeks The Rig. In februari volgt het tweede seizoen van Carnival Row, maar verder is de streamingdienst nog wat stilletjes over het nieuwe jaar. Nu is Amazon Prime Video sowieso wel een iets andere eend in de bijt dan de anderen, mede omdat er ook betaalde content op staat en het meer een soort ‘extra’ is bij Amazon dan dat het een heel op zichzelf staande streamingdienst is. Aan de andere kant investeert het wel flink in zijn content, zoals bijvoorbeeld dit jaar met The Rings of Power dat 10 miljard dollar kostte voor één seizoen. We verwachten dan ook zeker nog wel mooie producties op de streamingdienst in 2023.

Disney+ Disney Plus is heel duidelijk over wat er in 2023 aankomt: het heeft er zelfs een reelvideo van geplaatst. Gelijk heeft de streamingdienst, want er staan heel fijne dingen op het programma: Loki, Mandalorian, Ahsoka, Peter Pan & Wendy, Bad Batch en Wakenda Forever, om maar iets te noemen. En laten we ook de Up-spin-off Dug Days Carl’s Date niet vergeten. Het zijn niet allemaal nieuwe dingen, soms zijn het opvolgende seizoenen. Wij klagen niet: we kunnen niet wachten om te weten te komen hoe het verdergaat met Grogu.