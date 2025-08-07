07.08.2025
Disney Plus verandert Star binnenkort in Hulu

By: Laura Jenny

Streamingdienst Disney Plus is van plan om de series die nu onder de noemer Star uitkomen, te veranderen naar Hulu. Star komt hiermee als merknaam volledig te vervallen. Voor ons is dat niet zo gek als voor Amerikanen, waar Star een losse streamingdienst is. 

Star wordt Hulu

In Amerika zal Star dus binnenkort worden opgenomen in Disney+, terwijl het daar bij ons altijd al onder viel. Sinds 2020 is Star een aparte sectie bij ons op de streamingdienst. Je hebt Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star. Star bevat content van bijvoorbeeld FX, 20th Century, ABC, Searchlight en Hulu. 

Star is bekend van onder andere Dopesick, The Bear, Abbott Elementary, A Complete Unknown, Blackish, The Secret Lives of Mormon Wives, The Kardashians, Not Dead Yet, How I Met Your Father en Welcome to Wrexham. Het zijn dus de wat meer volwassen producties die niet op kinderen zijn toegespitst. Dat gaat verder allemaal niet veranderen, alleen krijgt het straks de Hulu-naam in plaats van Star. 

Disney+

Daarnaast komt er nog een verandering vanuit Disney+: Het gaat niet meer delen wat de abonnee-aantallen zijn. Het wil zich meer richten op financiele groei, zegt het. Dat klinkt bekend: Netflix heeft datzelfde besluit genomen. Sowieso lijkt het delen van aantallen niet meer zo populair. Vanmorgen misten we nog een onderbouwing met cijfers van Google en Uber gaf op ons artikel over het aantal chauffeurs van Bolt aan dat het geen cijfers deelt.

Netflix zou 301,6 miljoen abonnees hebben, maar dat is dus het aantal van eind 2024. Disney+ schijnt momenteel 128 miljoen abonnees te hebben. Disney is meer nog dan Netflix een streamingdienst die mensen vaker voor even schijnen te nemen: evenveel series bingen en dan weer even stoppen. Een abonnement kost momenteel 5,99 euro per maand met reclame, maar zonder reclame kost het 9,99 euro per maand.

Het is onder andere populair omdat het eigenaar is van Marvel, Pixar en Star Wars, naast dat het natuurlijk zijn eigen oude en nieuwe klassiekers heeft. Snow White had het misschien beter niet kunnen maken, maar Lilo & Stitch dat binnenkort op de streamingdienst te zien is, is een gouden greep van Disney. 

