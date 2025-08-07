Disney Plus verandert Star binnenkort in Hulu

Streamingdienst Disney Plus is van plan om de series die nu onder de noemer Star uitkomen, te veranderen naar Hulu. Star komt hiermee als merknaam volledig te vervallen. Voor ons is dat niet zo gek als voor Amerikanen, waar Star een losse streamingdienst is.

Star wordt Hulu

In Amerika zal Star dus binnenkort worden opgenomen in Disney+, terwijl het daar bij ons altijd al onder viel. Sinds 2020 is Star een aparte sectie bij ons op de streamingdienst. Je hebt Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star. Star bevat content van bijvoorbeeld FX, 20th Century, ABC, Searchlight en Hulu.

Star is bekend van onder andere Dopesick, The Bear, Abbott Elementary, A Complete Unknown, Blackish, The Secret Lives of Mormon Wives, The Kardashians, Not Dead Yet, How I Met Your Father en Welcome to Wrexham. Het zijn dus de wat meer volwassen producties die niet op kinderen zijn toegespitst. Dat gaat verder allemaal niet veranderen, alleen krijgt het straks de Hulu-naam in plaats van Star.