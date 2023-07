Deze HBO-series zijn nu op Netflix te zien in Amerika

De deal tussen Warner Bros DIscovery en Netflix is er doorheen. Zoals verwacht is inderdaad de populaire serie Insecure van Warner Bros-merk HBO op Netflix te zien, hoewel die eigenlijk dus niet van Netflixis. Netflix heeft licenties genomen op de content en mag daarom HBO-content op zijn platform zetten. Maar, helaas: nog niet in Nederland. Op dit moment kun je op de Amerikaanse Netflix wel verschillende HBO Max-series kijken (of Max, zoals de streamingdienst daar inmiddels heet).

HBO op Netflix

Op dit moment is het alleen Insecure dat van HBO komt en op Netflix te zien is, maar als je met die vijf seizoenen klaar bent, dan staat er vast al een volgende HBO-productie op. Ballers, Band of Brothers, Six Feet Under en The Pacific komen er nog aan. En niet alleen de Verenigde Staten, ant Netflix zal ook series buiten de Verenigde Staten streamen, waaronder de vampierserie True Blood. Heb je een HBO Max-abonnement, dan kun je al deze series al streamen, maar heb je dat niet, dan is het goed nieuws dat Netflix er hopelijk binnenkort ook in ons land meer mee doet.

HBO heeft nu gekozen voor series die niet zodanig populair zijn dat iedereen erover praat bij de koffie-automaat, maar dat komt misschien later wel. Denk daarbij aan series zoals Succession en Game of Thrones. Al moet HBO zelf ook nog wel wat exclusieve dingen bieden: anders stapt iedereen helemaal over naar Netflix en zien we van HBO weinig terug. HBO heeft het verstrekken van licenties echter wel nodig, want de inkomsten blijven wat achter. Er zijn ook veel, misschien wel te veel, streamingdiensten om uit kiezen. En er wordt daarnaast veel geshopt: even een maandje SkyShowtime, even een maandje Disney+, tot je weer hebt ‘bijgekeken’ en je weer naar de volgende streamingdienst te gaan.