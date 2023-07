Nieuwe Netflix film Birdbox Barcelona is huiveringwekkend

De film Bird Box, met Sandra Bullock in de hoofdrol, ging in 2018 in première op Netflix en was wereldwijd een megasucces. Ook in Nederland stond de film vrijwel direct op de #1 positie van best bekeken films. Een film waar je volgens de plot beter je ogen dicht bij moest houden.



Malorie Hayes (gespeeld door Oscar winnares Sandra Bullock) is met 'haar' twee kinderen achtergebleven in een post-apocalyptische wereld waarin iedereen blijkbaar de drang heeft om zelfmoord te plegen zodra ze hun ogen openen. Een bizar en angstaanjagend gegeven.

De film had echter wel een open einde. Inmiddels is het 2023 en lijkt er een spin-off aan te komen. Niet met Sandra Bullock maar dan weer wel lekker dichtbij want de film speelt zich af in een verlaten Barcelona.



Bekijk hieronder de officeie trailer van Bird Box Barcelona. De beelden zijn nogal heftig en zeker niet geschikt voor jonge kijkers.