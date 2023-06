​Behoud je Netflix Basic-account zo lang je kunt

In Canada hebben ze nu alleen nog de optie ‘standaard met advertenties’ en de ‘standaard zonder advertenties’. De ene kost ongeveer 7 euro, de andere 15 euro per maand. Een flink verschil dus, nu dat Basic-abonnement er tussenuit is. Het is iets wat Netflix niet heel actief communiceert, maar je kunt in de hulppagina’s wel informatie vinden over de vernieuwing in Canada, waarbij Netflix dus ook zelf aangeeft dat je je Basic-abonnement mag houden als je het al hebt, maar dat als je eenmaal opzegt, je niet meer terug kunt naar Basic .

Basic is altijd het basis-abonnement van de Flix geweest: het is zonder advertenties het goedkoopste abonnement dat de streamingdienst biedt. Je kunt er bijvoorbeeld maar een beperkt aantal accounts en televisies aan toevoegen. In Canada kun je het basic-abonnement niet meer afsluiten, maar als je het al hebt, dan kun je het dus wel aanhouden omdat Netflix het niet zomaar mag verwijderen. Mocht je interesse hebben in een switch naar Basic, dan raden wij je aan om dat nu te doen, voordat het abonnement straks is verdwenen.

Netflix-abonnementen

Inmiddels zitten we in Nederland te wachten tot Netflix iedereen heeft bericht die zijn account deelt: die moeten binnenkort namelijk een extra fee betalen voor iedereen die buiten het huishouden gebruikmaakt van de dienst. Het kost 3,99 euro per maand per huishouden extra, dus het is goedkoper dan het normale Netflix-abonnement. Maar aan de andere kant tikt het wel aan: als je je account met twee andere huishoudens deelt, dan ben je toch alweer 8 euro per maand extra kwijt en dat is bijna net zoveel als het basic-abonnement zelf.

Tegelijkertijd is er ook veel positiefs te vertellen over de streamingsdienst: zo komt er heel veel moois aan volgens de laatste Tudum -stream en schijnen er zelfs HBO Max-series op de rode N te kunnen komen, als de twee streamingdienstgrootheden eruit komen. Netflix doet er alles aan om mensen hun abonnement te laten houden dus, of dat nou Basic is of een duurdere.