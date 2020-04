​Als consument zijn we niet veel bezig met cybersecurity

Nu we allemaal meer thuiszitten en de winkels veelal gesloten zijn, speelt ons leven zich nog meer af in digitale omgevingen. Zo grijpen we vaker naar webwinkels. Maar: waar meer mensen van een bepaalde app of website gebruikmaken, komen ook meer hackers er hun geluk beproeven.

Nepwebwinkels

Zo kwam eerder deze week al naar buiten dat er steeds meer consumenten worden opgelicht door zogenaamde helpdeskfraudeurs. SIDN heeft in 2019 ruim 4.000 nepwebwinkels offline gehaald, maar dat zal waarschijnlijk flink stijgen dit jaar. Waar instanties zich constant buigen over deze problematiek, lijkt de consument zich -ook nu- niet heel druk te maken om cybersecurity.



Gevaarlijk, want juist nu onze levens zich steeds meer verplaatsen naar de digitale wereld, komt er ook meer op het spel te staan. Niet alleen door neppe webwinkels, want fraude via WhatsApp wordt ook meer ingezet. En dan hebben we het nog niet eens over alle nieuwe virussen, malware, spam, phishing (vishing), ransomware en andere manieren die cybercriminelen inzetten voor eigen gewin. Slinkse praktijken waarvan de consument of bedrijven steeds meer weer de dupe worden. Cybercrime is een booming business en de mens is hierin een cruciale schakel. Het afgelopen jaar waren er alleen in Nederland al 3,3 miljoen volwassenen slachtoffer van cybercriminaliteit.

Gelukkig zijn er genoeg partijen die ons hier een handje bij kunnen helpen. En partijen die ook steeds meer mogelijkheden bieden die ervoor zorgen dat ook de soms onoplettende gebruiker zich veilig online kan begeven. Norton Life Lock heeft eind vorig jaar Norton 360 beschikbaar gemaakt in Nederland. Een nieuwe, en zeer uitgebreide oplossing voor cyberbeveiliging die helpt de online informatie, apparaten en familie van consumenten te beschermen. Niet alleen voor je laptop, maar ook voor de smartphone of tablet.

Alles-in-één-oplossing

Bedreigingen voor onze digitale veiligheid ontwikkelen zich steeds sneller. Gebruikers willen toch ook meer controle over de persoonlijke informatie die ze delen, en waar ze zich online ‘bewegen’. Nu je niet lekker een avondje uit eten kunt gaan, bestel je misschien voor het eerst direct via de website van het restaurant eten om thuisbezorgd te krijgen. Weer een website waar je jouw gegevens achterlaat. Gegevens die je liever op zo’n min mogelijk plaatsen laat staan, omdat het kwetsbare, persoonlijke informatie is. Je hebt dus iets nodig dat je helpt te verdedigen tegen ransomware en andere kwaadaardige toepassingen of die duidelijk maakt wat de risico’s zijn voor het gebruik van jouw persoonlijke en/of financiële informatie online. Een alles-in-één-oplossing dus.

"Norton 360 biedt meerdere beschermingslagen tegen bestaande en nieuwe cyberbedreigingen. PC’s, Mac, tablets en smartphones krijgen bescherming tegen virussen, ransomware, phishing en andere online bedreigen wanneer gebruikers online bankieren, winkelen en op het internet surfen," aldus Robert den Drijver, Director Benelux, bij Norton.

De belangrijkste features

Een kort overzicht van de belangrijkste features:

Secure VPN: Browsen zonder VPN? Als je slim bent doe je dat niet meer. Er zijn wat gratis opties beschikbaar, maar voor een beetje degelijke VPN zal je toch echt een abonnement af moeten sluiten. Bij Norton is er VPN ingesloten en die biedt versleuteling op hetzelfde niveau als banken om de informatie die naar en van jouw device wordt verzonden te helpen beschermen. Dit helpt voorkomen dat bedrijven jouw online activiteiten of locaties kunnen volgen.

PC SafeCam: Hiermee krijg je een waarschuwing als een onbevoegd persoon probeert toegang te krijgen tot jouw webcam, die je vervolgens direct ook kunt blokkeren.

Parental Control: Onmisbaar in een gezin met kinderen. Met deze hulpmiddelen krijgen jullie als ouders de tools in handen om ervoor te zorgen dat de kids zich veilig online kunnen begeven. De optie om schermtijdslimieten in te stellen, ongeschikte sites te blokkeren of zoektermen en activiteitengeschiedenis controleren.

Device Security: De bescherming geldt uiteraard voor meerdere apparaten, waaronder PC’s, Macs, smartphones of tablets, en tegen alle soorten ransomware, virussen, spyware, malware en andere online bedreigingen.

Online Threat Protection: Deze geavanceerde beveiliging is onmisbaar om persoonlijke en financiële informatie online te beschermen. Het laatste dat je wil is dat cybercriminelen er met deze informatie vandoor gaan.

Firewall: Helpt het apparaat en alle gegevens die erop staan te beschermen tegen kwaadaardige aanvallen en ongewenste indringers door verdacht netwerkverkeer te bewaken en te blokkeren.

Password Manager: Dit lijkt meer een handigheid. Maar een tool die helpt bij het genereren van sterke wachtwoorden is echt heel belangrijk. Dagelijks worden accounts gehackt omdat ze voor mensen te makkelijk te raden zijn, want gebruikers kiezen voor makkelijk te onthouden wachtwoorden. Dus maak het jezelf makkelijk en gebruik een password manager. Deze slaat gebruikersnamen en wachtwoorden op, helpt met het aanmaken van sterke wachtwoorden en synchroniseert deze via meerdere browsers, computers en apparaten.

Zoals je ziet een compleet aanbod van tools en hulpmiddelen die ervoor gaan helpen dat jij en je gezin zich veilig online kunnen begeven. Cyberbedreigingen blijven evolueren, maar security bedrijven als Symantec ook. Te vaak nog hoor je in het nieuws dingen over een nieuwe hack, gelekte foto's, bedrijfsgegevens of netwerken die zijn geïnfecteerd.

Dus wees slim en zorg ervoor dat jij in ieder geval beschermt bent. Het is een cliché, maar klik niet zomaar op een link in een e-mail of op een website. Check eerst of de kust veilig is en schakel bijvoorbeeld tech in om je te helpen. Zo zijn er tools die je erop wijzen dat je je in een potentieel gevaarlijke zone bevindt, maar ook om je eigen communicatie te versleutelen.