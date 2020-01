Facebook wordt nu ook gebruikt in WhatsApp-fraude

Vervolgens geven deze kwaadwillenden aan via WhatsApp dat ze met spoed geld moeten overmaken maar dat financieel even niet lukt. En natuurlijk de vraag of die andere persoon even wat kan overmaken. Via WhatsApp phishen door te vragen om geld terwijl je je voordoet als iemand anders, dat wordt ook wel whaling genoemd. Het gaat vaak om urgente betalingen die moeten worden verricht, omdat iemand in de problemen zit in het buitenland of simpelweg geen geld heeft.

Het gaat erom dat hackers op de Facebook-pagina van hun slachtoffer namens datzelfde slachtoffer schrijven dat er iets is misgegaan met het overzetten van contactpersonen naar een nieuwe telefoon. Vervolgens worden vrienden opgeroepen om het nieuwe nummer op de slaan in hun telefoon, niet wetende dat dat een telefoonnummer van de fraudeur is.

Vraagt een familielid via WhatsApp of je snel geld over kunt maken? Bel hem of haar altijd eerst even op, want fraudeurs worden steeds slimmer. #whatsappfraude https://t.co/iUPp3W0MkZ pic.twitter.com/WmDuED2rpx

Whaling

De remedie voor deze internetfraude is simpel: Facetime, WhatsApp-videobel of Skype iemand even. Je hoort dan niet alleen hun stem, maar kunt ze ook zien om te verifiëren dat het echt de persoon is die je kent. Het is in ieder geval nooit een goed idee om geld over te maken na het lezen van één app of mailtje. Ook als iemand een Tikkie-link stuurt die echt lijkt: probeer altijd even te controleren of die persoon wel is wie jij denkt dat hij is.

Houd daarnaast dus ook je eigen Facebook-tijdlijn en die van anderen in de gaten. Zie je berichten waarin een telefoonnummer wordt gedeeld, ook dan is het verstandig iemand op zijn ‘oude’ nummer op te bellen en de persoon van wie het Facebookprofiel is in te lichten. Kom je erachter dat deze cybercrime bij jezelf is gebeurd, dan moet je dit snel kenbaar maken aan je Facebook-vrienden, het frauduleuze bericht verwijderen en je wachtwoord veranderen.

Via Marktplaats komt het ook vaak voor dat kopers liever met je praten via WhatsApp. Probeer hier niet in mee te gaan: Marktplaats heeft een prima eigen berichtenservice. Vaak beginnen deze mensen te praten over codes voor WhatsApp. Geef deze codes nooit, want hiermee kan iemand je WhatsApp overnemen en de geldtruc zoals hierboven beschreven uithalen bij je vrienden en kennissen.